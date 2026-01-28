Подвижной состав ГЖД обновился в 2025 году Общество

Фото: ГЖД

Подвижной состав Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в 2025 году пополнили 12 единиц моторвагонного и тягового подвижного состава в поддержку национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Как отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский, обновление парка подвижного состава – одна из приоритетных задач магистрали, направленная на повышение безопасности движения поездов, улучшение качества обслуживания пассажиров и снижение воздействия на окружающую среду.

В частности, парк пригородных поездов в Нижегородской области пополнился двумя электропоездами нового поколения ЭП3Д, оснащенными камерами видеонаблюдения и подножками с дополнительной выдвижной ступенькой для выхода на низкую платформу. Вагоны оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов предусмотрены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

Четыре новых пассажирских электровоза переменного тока серии ЭП1М поступили в депо Киров. Локомотивы предназначены для вождения пассажирских поездов и позволяют развивать скорость до 140 км/ч. ЭП1М имеет более эргономичный дизайн, улучшенные технические характеристики и кабину машиниста в модульном исполнении для управления без помощника.

Депо Муром пополнилось четырьмя новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ полностью отечественного производства. Они имеют компактную форму и модифицированную кабину машиниста. Такие локомотивы оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год.

Кроме того, два новых пассажирских магистральных тепловоза модели ТЭП70БС поступили в депо Агрыз. Такие локомотивы предназначены для вождения пассажирских поездов дальнего следования и межрегионального сообщения на неэлектрифицированных участках. Они построены на Коломенском заводе, их мощность составляет 4 тыс. л.с., а конструкционная скорость - 160 км/ч.