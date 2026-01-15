Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 января 2026 17:01Нижегородская компания по выпуску продукции из стеклопластика присоединилась к "Производительности труда"
15 января 2026 16:12ВТБ: выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей
15 января 2026 16:00Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям
15 января 2026 13:32Нижегородские предприятия в 2025 году удвоили эффективность онлайн-мероприятий благодаря ИИ
15 января 2026 11:35Коммерческая недвижимость подорожает в нижегородских городах "Золотого кольца"
15 января 2026 10:13Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
15 января 2026 07:57Желающих капитально отремонтировать нижегородскую школу №93 вновь не нашлось
15 января 2026 07:06Минград утвердил строительство гостиницы в квартале Трех Святителей
14 января 2026 19:00Нижегородский суд завершил банкротство банка "Ассоциация"
14 января 2026 17:49Невыплата зарплаты сотрудникам "Нижавтодорстроя" обернулась уголовным делом
Экономика

Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям

15 января 2026 16:00 Экономика
Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил одну из ведущих клиник Нижнего Новгорода, чтобы ознакомиться с её работой и обсудить перспективы дальнейшего развития программы "Пусть мама улыбается". Вместе с гендиректором медицинского холдинга, врачом Натальей Засыпкиной, он рассмотрел возможности расширения помощи многодетным матерям.

По словам Люлина, идея проекта зародилась более двух десятилетий назад. Тогда совместно с Натальей Засыпкиной они запустили инициативу, направленную на оказание бесплатной стоматологической помощи многодетным женщинам.

"Рождение ребёнка — это огромное счастье, но и немалые заботы. Мы хотели, чтобы мамы, несмотря на все трудности, могли улыбаться с уверенностью. Поэтому создали программу, которая помогает им заботиться о здоровье зубов. Это была именно та поддержка, в которой они нуждались. Мы рады, что проект продолжает жить и развиваться", — отметил спикер ЗСНО.

Сегодня программа возобновила свою работу. В ней участвуют 65 женщин из разных уголков Нижегородской области. Каждая из них прошла обследование, и для всех разработаны индивидуальные планы лечения.

"Мы работаем с женщинами, у которых действительно серьёзные стоматологические проблемы, требующие комплексного подхода. Главный фокус — качество лечения. Интересно, что многие врачи, работающие сейчас, участвовали в проекте ещё при его запуске более 20 лет назад", — рассказала Наталья Засыпкина.

Она также подчеркнула, что клиника активно участвует в государственных инициативах в сфере поддержки семьи, включая программы по репродуктивному здоровью и лечению бесплодия с применением ЭКО.

"Наша философия — помогать на всех этапах: сначала женщине стать мамой, а затем сохранить здоровье и уверенность. Красивой улыбкой мы завершаем эту цепочку заботы", — добавила Засыпкина.

Евгений Люлин подчеркнул, что подобные инициативы — пример ответственного подхода со стороны бизнеса. Он отметил важность объединения усилий государства и частного сектора в деле поддержки семей с детьми.

"Сегодня особенно важно не просто говорить о демографии, а реально действовать. Государство предлагает меры, но участие бизнеса усиливает эффект. Хотелось бы, чтобы такие проекты стали нормой, чтобы и другие сферы — торговля, культура — создавали условия для многодетных семей. Пока этого недостаточно, но мы движемся в правильном направлении", — подытожил председатель Заксобрания.

Ранее сообщалось, что новые правила ведения беременности начали действовать в Нижегородской области с 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес демография Евгений Люлин
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 09:27В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
28 июля 2025 12:16Штаб по демографической политике создан в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных