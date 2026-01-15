Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил одну из ведущих клиник Нижнего Новгорода, чтобы ознакомиться с её работой и обсудить перспективы дальнейшего развития программы "Пусть мама улыбается". Вместе с гендиректором медицинского холдинга, врачом Натальей Засыпкиной, он рассмотрел возможности расширения помощи многодетным матерям.

По словам Люлина, идея проекта зародилась более двух десятилетий назад. Тогда совместно с Натальей Засыпкиной они запустили инициативу, направленную на оказание бесплатной стоматологической помощи многодетным женщинам.

"Рождение ребёнка — это огромное счастье, но и немалые заботы. Мы хотели, чтобы мамы, несмотря на все трудности, могли улыбаться с уверенностью. Поэтому создали программу, которая помогает им заботиться о здоровье зубов. Это была именно та поддержка, в которой они нуждались. Мы рады, что проект продолжает жить и развиваться", — отметил спикер ЗСНО.

Сегодня программа возобновила свою работу. В ней участвуют 65 женщин из разных уголков Нижегородской области. Каждая из них прошла обследование, и для всех разработаны индивидуальные планы лечения.

"Мы работаем с женщинами, у которых действительно серьёзные стоматологические проблемы, требующие комплексного подхода. Главный фокус — качество лечения. Интересно, что многие врачи, работающие сейчас, участвовали в проекте ещё при его запуске более 20 лет назад", — рассказала Наталья Засыпкина.

Она также подчеркнула, что клиника активно участвует в государственных инициативах в сфере поддержки семьи, включая программы по репродуктивному здоровью и лечению бесплодия с применением ЭКО.

"Наша философия — помогать на всех этапах: сначала женщине стать мамой, а затем сохранить здоровье и уверенность. Красивой улыбкой мы завершаем эту цепочку заботы", — добавила Засыпкина.

Евгений Люлин подчеркнул, что подобные инициативы — пример ответственного подхода со стороны бизнеса. Он отметил важность объединения усилий государства и частного сектора в деле поддержки семей с детьми.

"Сегодня особенно важно не просто говорить о демографии, а реально действовать. Государство предлагает меры, но участие бизнеса усиливает эффект. Хотелось бы, чтобы такие проекты стали нормой, чтобы и другие сферы — торговля, культура — создавали условия для многодетных семей. Пока этого недостаточно, но мы движемся в правильном направлении", — подытожил председатель Заксобрания.

