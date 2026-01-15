Люлин призвал бизнесменов оказывать поддержку многодетным семьям

Фото:
Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил одну из ведущих клиник Нижнего Новгорода, чтобы ознакомиться с её работой и обсудить перспективы дальнейшего развития программы "Пусть мама улыбается". Вместе с гендиректором медицинского холдинга, врачом Натальей Засыпкиной, он рассмотрел возможности расширения помощи многодетным матерям.
По словам Люлина, идея проекта зародилась более двух десятилетий назад. Тогда совместно с Натальей Засыпкиной они запустили инициативу, направленную на оказание бесплатной стоматологической помощи многодетным женщинам.
"Рождение ребёнка — это огромное счастье, но и немалые заботы. Мы хотели, чтобы мамы, несмотря на все трудности, могли улыбаться с уверенностью. Поэтому создали программу, которая помогает им заботиться о здоровье зубов. Это была именно та поддержка, в которой они нуждались. Мы рады, что проект продолжает жить и развиваться", — отметил спикер ЗСНО.
Сегодня программа возобновила свою работу. В ней участвуют 65 женщин из разных уголков Нижегородской области. Каждая из них прошла обследование, и для всех разработаны индивидуальные планы лечения.
"Мы работаем с женщинами, у которых действительно серьёзные стоматологические проблемы, требующие комплексного подхода. Главный фокус — качество лечения. Интересно, что многие врачи, работающие сейчас, участвовали в проекте ещё при его запуске более 20 лет назад", — рассказала Наталья Засыпкина.
Она также подчеркнула, что клиника активно участвует в государственных инициативах в сфере поддержки семьи, включая программы по репродуктивному здоровью и лечению бесплодия с применением ЭКО.
"Наша философия — помогать на всех этапах: сначала женщине стать мамой, а затем сохранить здоровье и уверенность. Красивой улыбкой мы завершаем эту цепочку заботы", — добавила Засыпкина.
Евгений Люлин подчеркнул, что подобные инициативы — пример ответственного подхода со стороны бизнеса. Он отметил важность объединения усилий государства и частного сектора в деле поддержки семей с детьми.
"Сегодня особенно важно не просто говорить о демографии, а реально действовать. Государство предлагает меры, но участие бизнеса усиливает эффект. Хотелось бы, чтобы такие проекты стали нормой, чтобы и другие сферы — торговля, культура — создавали условия для многодетных семей. Пока этого недостаточно, но мы движемся в правильном направлении", — подытожил председатель Заксобрания.
Ранее сообщалось, что новые правила ведения беременности начали действовать в Нижегородской области с 2026 года.
