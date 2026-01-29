ДТП с автобусом в Нижегородской области закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с автобусом в Борском округе, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Авария произошла на автодороге Нижний Новгород - Киров между деревнями Сырохватово и Рекшино.

По версии перевозчика, ПАЗ подрезала легковушка, которая впоследствии скрылась с места ДТП. При этом в ГАИ говорят, что это водитель автобуса не учел погодные условия и не справился с управлением, вследствие чего улетел в кювет.

Пострадали три человека, двоих доставили в больницу в среднетяжелом состоянии.

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") распорядился руководитель СУ СКР по региону Айрат Ахметшин.

Проводится следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Как сообщалось ранее, ДТП также заинтересовало прокуратуру и трудовую инспекцию.