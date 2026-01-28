Водитель грузовика погиб в ДТП около Лыскова Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Вечером 27 января на 488-м километре трассы М-7 Москва-Уфа в Лысковском районе Нижегородской области произошло серьёзное ДТП. Об обстоятельствах происшествия сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля МАЗ с прицепом не сумел правильно оценить обстановку и выбрал неверную скорость, подходящую для текущих дорожных условий.

В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ГАЗель", за рулём которого находился 35-летний мужчина, а также с седельным тягачом Volvo с полуприцепом, которым управлял 50-летний водитель.

В результате удара водитель Volvo получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водителя МАЗа с различными повреждениями госпитализировали в центральную больницу Лысковского района.

Ранее сообщалось, что водитель "Нивы" погиб в лобовом ДТП в Воротынском округе.