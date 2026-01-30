Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги XV региональной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный лучник".

В финал премии 2026 года вышли 24 проекта. Как и годом ранее, наибольшее количество заявок поступило из Башкортостана — 6 проектов, представленных в пяти номинациях. Нижегородская область представила пять работ, Татарстан и Пермский край — по три, Самарская область и Чувашская Республика — по две, по одному проекту направили Мордовия, Удмуртия и Кировская область.

Исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Приволжье" Анна Айзенштадт подчеркнула, что конкурсный финал стал свидетельством зрелости коммуникационной среды в регионах. По ее словам, эксперты снова убедились, что региональные команды способны на равных конкурировать с федеральными лидерами, внося в отрасль уникальные местные черты.

"Региональный этап конкурса встраивает региональный опыт в общероссийскую коммуникационную повестку, делая ее многоголосой и живой", — заявила она.

Лучшим проектом в ПФО признаны творческие лаборатории "Скрытые чувства", направленные на переосмысление школьниками отношения к родному краю. Проект ставит цель мотивировать молодёжь оставаться жить и работать в родных городах. Кураторство над лабораториями взяли на себя известные художники из разных регионов России, специализирующиеся на работе с городскими пространствами. Инициатива реализована Горьковским автозаводом при участии Волго-Вятского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина ("Арсенал"). Этот проект вошел в шорт-лист Национальной премии "Серебряный лучник" и будет представлен в апреле 2026 года в Москве.

Кроме того, в номинации "Продвижение государственных и общественных программ" победу одержал проект "Немолчат" — чат кризисной помощи для пострадавших от домашнего насилия, разработанный Нижегородским женским кризисным центром.

Региональный этап конкурса охватывает проекты, реализованные на территории Приволжского федерального округа. Участие в нем является бесплатным. В состав жюри входят 10 ведущих специалистов в сфере коммуникаций и медиаменеджмента из ПФО и Москвы, в том числе заместитель директора ГАУ НО "Нижегородский областной информационный центр" Роман Фильцов.

Автор фотографий: Мерзляков Александр/ Geometria