Общество

Озвучен состав жюри XV региональной премии "Серебряный Лучник – Приволжье"

23 декабря 2025 12:56
Озвучен состав жюри XV региональной премии Серебряный Лучник – Приволжье

Фото: Кирилл Мартынов

Оргкомитет XV региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник – Приволжье" (18+) сформировал экспертное жюри, которое определит финалистов и лауреатов конкурса коммуникационных проектов 2025 года. В него вошли профессионалы из пяти городов ПФО и Москвы: PR-специалисты, медиаменеджеры и представители новых медиа.

Председателем жюри стала Анжелика Кирьян, заместитель гендиректора Медиагруппы "Комсомольская правда".

В экспертный совет вошли: замдиректора ГАУ НО "Нижегородский областной информационный центр" Роман Фильцов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Нижний Новгород" Назарий Зеленый, главред сетевого издания 63.RU Евгений Зиновьев, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник – Приволжье", гендиректор коммуникационного агентства "АГТ-Приволжье" Анна Айзенштадт и другие.

В этом году премия расширяет тематический охват. Впервые в истории регионального конкурса появилась номинация "Коммуникации в сфере креативных индустрий". В нее включат проекты из арт-сферы, кино, музейного дела, дизайна, издательской деятельности, IT, разработки ПО и видеоигр, блогинга и других направлений креативной экономики.

Шорт-лист номинантов объявят после 14 января 2026 года. Публичные защиты финалистов и церемония награждения победителей пройдут в Нижнем Новгороде 29 января.

Напомним, что в Нижегородской области в четвёртый раз вручили премию "Журналист года". 

Также сообщалось, что нижегородский писатель и публицист Захар Прилепин получил премию Юлиана Семенова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

