Общество

Нижегородские школьники и студенты приняли участие в V форуме "Взлет. Промышленный старт"

30 января 2026 14:30 Общество
Нижегородские школьники и студенты приняли участие в V форуме Взлет. Промышленный старт

Фото: минпроторг Нижегородской области

Около 90 школьников приняли участие в форуме «Взлет. Промышленный старт» в Городце. Проект организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональный центр «Мой бизнес» при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области, молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.Старт» и регионального отделения «Движения первых» Нижегородской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что проект «Взлёт. Промышленный старт» задуман как возможность показать молодёжи современную промышленность – как сферу развития, технологий и инициативы.

«За время реализации проекта в нём приняло участие около 500 школьников и студентов из муниципалитетов Нижегородской области. Участники ознакомились с работой региональных предприятий и побывали на производственных площадках компаний самых разных отраслей – от машиностроения и пищевой промышленности до сельского хозяйства. Такой формат помогает расширить представления молодых людей о профессиональных возможностях в родных муниципалитетах, осознанно подходить к выбору дальнейшего пути и рассматривать развитие региона как часть собственного будущего», – отметил Максим Черкасов.

В Городце состоялся пятый из девяти муниципальных форумов «Взлет. Промышленный старт». В мероприятии приняли участие учащиеся 8-11 классов. Всего было сформировано 10 команд по 7-10 человек. Программа прошла в два этапа: сначала участники ознакомились с промышленными предприятиями муниципалитета, а затем представили результаты своей работы в виде презентаций и видеороликов. В проектах ребята показали особенности производств, их историю и возможные карьерные траектории.

 Предприятиями-партнерами выступили ООО «Аксентис» (сельское хозяйство), АО «ЗЗГТ» (строительно-дорожная и спецтехника), ПАО «ЗМЗ» (производство двигателей), ООО «Промтехника» (автомобили специального назначения), ООО «Завод Линк» (производство автокомпонентов), ООО «Язаки Волга» (производство автокомпонентов), ООО «Курцево» (сыроварня), ООО «Автокомплект» (производство автокомпонентов).

Презентации оценивала конкурсная комиссия, в которую вошли представители регионального Минпрома, администрации муниципального округа, регионального центра «Мой бизнес» и молодежного центра карьеры Нижегородской области «КУПНО.Старт». Эксперты оценивали участников по следующим критериям: содержание и глубина раскрытия темы, структура и логика изложения, ораторское мастерство, работа в команде, качество визуального оформления, оригинальность и профориентационная составляющая.

Первое место заняла команда «Профессионалы» (средняя школа №2, Городец), которая представляла предприятие ООО «Язаки Волга». Эта команда будет защищать свой муниципалитет в финале проекта весной 2026 года. Второе место поделили две команды – «Пятнашка» (средняя школа №15, Городец), представлявшая ПАО «ЗМЗ» и «Пром-лидер» (средняя школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов, Заволжье), представлявшая ООО «Язаки Волга». На третьем месте – «Волна» (средняя школа №7 им. Героя России Крупинова А.А., Городец), представлявшая ООО «Курцево».

«Городецкий муниципальный округ уникален тем, что здесь гармонично развиваются промышленность, сельское хозяйство и туризм. Это даёт нашим выпускникам возможность реализовать свои способности в самых разных отраслях. Для каждого человека важно не только выбрать подходящую профессию, но и успешно реализоваться в ней. Муниципалитет предоставляет широкие возможности для самореализации, и особенно ценно, что проект «Взлёт. Промышленный старт» помогает школьникам и студентам увидеть перспективы достижения как личных карьерных целей, так и общественно значимых задач по развитию предприятий округа», – отметил глава администрации Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров.

Программа форума включала и образовательные мероприятия. На предпринимательском треке участники ознакомились с работой регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов в районах области, условиями запуска собственного дела и мерами господдержки молодых предпринимателей.

На площадке форума также работала интерактивная зона «Выставка карьерных возможностей», где участники могли пообщаться с представителями предприятий муниципалитета. Работодатели рассказали о текущих вакансиях, об условиях работы, о карьерных возможностях для молодых специалистов и мерах социальной поддержки сотрудников.

Кроме того, на выставке были представлены стенды центра «Мой бизнес», кадрового центра «Работа России», мобильной точки карьеры Молодежного центра карьеры Нижегородской области. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Минпромторг Форум школьники
