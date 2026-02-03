Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Специалисты АО "Транснефть – Верхняя Волга" проводят профориентационную работу в нижегородских школах

03 февраля 2026 09:48 Общество
Специалисты АО Транснефть – Верхняя Волга проводят профориентационную работу в нижегородских школах

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть Верхняя Волга"

Специалисты АО «Транснефть – Верхняя Волга» провели серию встреч с родителями старшеклассников в Нижнем Новгороде. Мероприятия прошли в лицее №38 и школе №151 в рамках профориентационной работы. В них приняли участие более 200 родителей.

В лицее №38 перед аудиторией выступили начальник отдела эксплуатации Евгений Першин, начальник отдела АСУТП Петр Круглов, представители отдела кадров, а также – Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Специалисты рассказали о компании и возможностях целевого обучения в ведущих вузах страны, таких как РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, нижегородский технический, архитектурно-строительный университеты. Особый интерес вызвали личные истории карьерного роста сотрудников.

В школе №151 с родителями встретились заместитель генерального директора Тимур Камалиев и руководитель группы по подготовке и обучению персонала Надежда Каменева. Они рассказали о подготовке кадров для отрасли – от школьной скамьи до трудоустройства в АО «Транснефть – Верхняя Волга». На встрече предоставили информацию о наиболее востребованных в компании специальностях: эксплуатация объектов трубопроводного транспорта, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, экология. В качестве примера была приведена возможность получения этих профессий в профильных учебных заведениях — Канашском транспортно-энергетическом техникуме, Кстовском нефтяном техникуме имени Б.И. Корнилова и Нижегородском радиотехническом колледже.

Компания планирует организовать рассылку информации о доступных местах для целевого обучения будущих специалистов в вузах-партнерах, а также проводить консультации для родителей и школьников по вопросам выбора специальности и оформления договоров.

Параллельно ведется активная профориентационная работа со школьниками. Например, для учащихся старших классов школы №151 было организовано собрание, где рассказали о современных отраслевых технологиях и особенностях профессий.

Подобные мероприятия являются важным вкладом АО «Транснефть – Верхняя Волга» в формирование будущего кадрового резерва, способствуя осознанному профессиональному выбору молодежи и укреплению кадрового потенциала предприятия.

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
