Грузоперевозчики смогут обжаловать штрафы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Ространснадзор

В Нижнем Новгороде начал работу Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО. Он создан на базе Центра развития транспортных систем региона.

С открытием нового центра у нижегородских перевозчиков появилась возможность обжаловать штрафы за превышение весовых и габаритных параметров прямо в Нижнем Новгороде, без необходимости выезда в Тверь, где ранее рассматривались такие дела.

ЦАФАП уже приступил к обработке административных материалов, поступающих с автоматических пунктов весового и габаритного контроля, установленных на территории Нижегородской области. В ближайшее время планируется поэтапное подключение остальных постов, расположенных в регионах всего Приволжского федерального округа.

Как отметил и.о. директора ГКУ НО "ЦРТС" Александр Бачурин, это первый в стране центр, работающий на уровне федерального округа. По его словам, запуск ЦАФАП в Нижегородской области повысит эффективность взаимодействия между региональными и федеральными службами в сфере сохранности автомобильных дорог.

"Открытие такого центра у нас в Нижегородской области, прежде всего, улучшает механизм взаимодействия служб регионального и федерального уровня в вопросах контроля обеспечения сохранности дорог. При этом хочу отметить и отдельный плюс для местных грузоперевозчиков. Владельцы транспортных средств смогут лично обращаться для обжалования штрафов в новый центр, расположенный в непосредственной близости к месту их деятельности, без необходимости посещать ЦАФАП в Твери", — подчеркнул Бачурин.

Ожидается, что централизованный подход к рассмотрению дел позволит повысить прозрачность административных процедур и упростит коммуникацию с автоперевозчиками на территории округа.