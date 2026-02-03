Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
03 февраля 2026 17:09 Общество
Партийный десант Единой России проверил качество капремонта школы в Дальнеконстантиновском округе

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Партийный десант оценил капитальный ремонт Богоявленской школы в Дальнеконстантиновском округе. Летом 2025 года в здании заменили кровлю, обработали деревянные конструкции чердачных помещений, установили молниезащиту и ограждение по периметру крыши, обновили водосточную систему и вентиляцию.

«После капитального ремонта в классах стало теплее, комфортнее, а главное – безопаснее. Устранение протечек и утепление крыши позволило повысить температуру в кабинетах до 20 градусов. Теперь для ребят и педагогов созданы благоприятные условия – учиться и работать в такой атмосфере намного комфортнее», – поделилась директор МБОУ Богоявленской СШ Любовь Молькова.

Осмотр кабинетов подтвердил, что новые условия, соответствуют нормативным параметрам.  Инспекционная комиссия оценила состояние школы как хорошее.

«Партийный десант не зафиксировал никаких нарушений. Видно, что работы велись под постоянным контролем, в том числе со стороны директора. Мы изначально рассчитывали на качественное и своевременное выполнение работ. Собственными глазами увидели, что наши требования соблюдены, и школа успешно работает в штатном режиме», – отметил глава Дальнеконстантиновского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Варнаков.

Помимо капитального ремонта, в школе полным ходом идёт модернизация учебного оборудования и оснащения кабинетов.

«Приоритетной задачей современного образования и партпроекта “Новая школа” является создание условий для по-настоящему интересного, вовлекающего обучения. Очень важно внедрять игровые, интерактивные форматы. И для этого в сельских школах появляются все условия: есть “Точки роста”, Цифровая образовательная среда, зоны для отдыха и занятий спортом. Всё это формирует комфортную и благоприятную среду для развития детей», – отметил руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Напомним, Партийный десант – эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».

