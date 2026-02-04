В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2026 15:34Автобусный маршрут №63 изменится в Нижнем Новгороде с 9 февраля
04 февраля 2026 15:14Муниципальных служащих обучат комплексной работе с участниками СВО
04 февраля 2026 14:50ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области
04 февраля 2026 14:43Известный педагог Клавдия Пацонь скончалась в Нижегородской области
04 февраля 2026 14:36Улицу Костина в Нижнем Новгороде перекрыли из-за коммунальной аварии
04 февраля 2026 14:00Электричка из Гороховца будет останавливаться в Володарском округе
04 февраля 2026 13:45Беременные нижегородки будут проходить обследования на новом УЗИ-аппарате
04 февраля 2026 13:25Нижегородский министр Пучков прокомментировал инциденты в российский школах
04 февраля 2026 13:11Суд закрыл на 45 суток мусорный полигон в Нижегородской области
04 февраля 2026 12:59Благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года
Общество

ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области

04 февраля 2026 14:50 Общество
ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

Компания МТС запустила в Нижегородской области ИИ-ассистента ментальной поддержки в рамках тарифа РИИЛ, ориентированного на молодежь. Новый сервис поможет пользователям обсудить личные переживания, получить практические советы по эмоциональному состоянию и узнать больше о психологических темах.

ИИ-ассистент работает в формате диалога и уточняет детали обращения, чтобы точнее понять ситуацию. Например, при сомнениях по поводу смены работы на старте карьеры ассистент помогает определить причину дискомфорта и предлагает пошаговые действия — от анализа интересов до поиска вакансий.

Сервис доступен студентам и учащимся колледжей региона: по данным Нижегородстата, в вузах региона обучаются 91,5 тысячи человек, в ссузах — 79 тысяч.

ИИ-ассистент не заменяет консультации с профессиональным психологом. Он не отвечает на вопросы, связанные с медицинскими диагнозами или травмирующим опытом, и в таких случаях рекомендует обратиться к специалисту. Диалог с ассистентом можно полностью удалить — для этого предусмотрена функция очистки истории переписки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разрабатывают ИИ для диагностики черепно-мозговых травм.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ИИ Молодежь МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных