ИИ-ассистент для ментальной поддержки молодежи появился в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

Компания МТС запустила в Нижегородской области ИИ-ассистента ментальной поддержки в рамках тарифа РИИЛ, ориентированного на молодежь. Новый сервис поможет пользователям обсудить личные переживания, получить практические советы по эмоциональному состоянию и узнать больше о психологических темах.

ИИ-ассистент работает в формате диалога и уточняет детали обращения, чтобы точнее понять ситуацию. Например, при сомнениях по поводу смены работы на старте карьеры ассистент помогает определить причину дискомфорта и предлагает пошаговые действия — от анализа интересов до поиска вакансий.

Сервис доступен студентам и учащимся колледжей региона: по данным Нижегородстата, в вузах региона обучаются 91,5 тысячи человек, в ссузах — 79 тысяч.

ИИ-ассистент не заменяет консультации с профессиональным психологом. Он не отвечает на вопросы, связанные с медицинскими диагнозами или травмирующим опытом, и в таких случаях рекомендует обратиться к специалисту. Диалог с ассистентом можно полностью удалить — для этого предусмотрена функция очистки истории переписки.

