Мошенники выманивают данные нижегородцев через фальшивые домовые чаты

Аферисты выманивают данные нижегородцев через фальшивые чаты собственников. Об одной из таких групп ИА "НТА-Приволжье" рассказала 68-летняя жительница столицы Приволжья.

Ее без предупреждения добавили в группу "Общее собрание собственников" в Telegram. Участникам предлагалось срочно, до следующего дня, проголосовать для петиции по вопросам благоустройства: модернизация ИТП, проверка коммуникаций, установка новых мусорных контейнеров. камер видеонаблюдения, шлагбаума и другие.

Чтобы принять участие в голосовании, пользователям предлагалось воспользоваться специальным ботом, который якобы выдавал номер петиции. Его в свою очередь следовало отправить в чат вместе с перечнем пунктов, поддерживаемых участником. Даже в случае несогласия с инициативами, граждан призывали воспользоваться этим сервисом.

После выполнения всех инструкций женщина начала получать тревожные уведомления якобы от "Госуслуг": о входе в ее аккаунт с нового устройства, выгрузке личной информации и даже отмене "системы страхования вкладов". Осознав, что имеет дело с мошенниками, женщина немедленно сменила пароль на портале "Госуслуги".

Нижегородцам советуют проявлять осторожность при использовании мессенджеров, особенно в так называемых "домовых чатах". В описанном случае у чат-бота был указан не тот адрес, а также сообщалось о наличии индивидуального теплового пункта, которого в доме женщины нет. Кроме того, предлагались инициативы, которые невозможно реализовать, например, установка шлагбаума во дворе, где это не предусмотрено.

