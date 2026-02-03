В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Мошенники выманивают данные нижегородцев через фальшивые домовые чаты

Мошенники выманивают данные нижегородцев через фальшивые домовые чаты

Аферисты выманивают данные нижегородцев через фальшивые чаты собственников. Об одной из таких групп ИА "НТА-Приволжье" рассказала 68-летняя жительница столицы Приволжья. 

Ее без предупреждения добавили в группу "Общее собрание собственников" в Telegram. Участникам предлагалось срочно, до следующего дня, проголосовать для петиции по вопросам благоустройства: модернизация ИТП, проверка коммуникаций, установка новых мусорных контейнеров. камер видеонаблюдения, шлагбаума и другие.

Чтобы принять участие в голосовании, пользователям предлагалось воспользоваться специальным ботом, который якобы выдавал номер петиции. Его в свою очередь следовало отправить в чат вместе с перечнем пунктов, поддерживаемых участником. Даже в случае несогласия с инициативами, граждан призывали воспользоваться этим сервисом.

После выполнения всех инструкций женщина начала получать тревожные уведомления якобы от "Госуслуг": о входе в ее аккаунт с нового устройства, выгрузке личной информации и даже отмене "системы страхования вкладов". Осознав, что имеет дело с мошенниками, женщина немедленно сменила пароль на портале "Госуслуги".

Нижегородцам советуют проявлять осторожность при использовании мессенджеров, особенно в так называемых "домовых чатах". В описанном случае у чат-бота был указан не тот адрес, а также сообщалось о наличии индивидуального теплового пункта, которого в доме женщины нет. Кроме того, предлагались инициативы, которые невозможно реализовать, например, установка шлагбаума во дворе, где это не предусмотрено.

Ранее нижегородцам рассказали, как действовать при взломе аккаунтов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

