В Нижегородской области стартовал проект Минтруда РФ по профориентации учащихся 6-11 классов и студентов Общество

Фото: Нижегородский кадровый центр

В Нижегородской области стартовал федеральный проект по профессиональной ориентации и маршрутизации школьников и студентов. Он разработан Минтрудом России для оказания комплексной поддержки молодым людям в профессиональном самоопределении, подборе образовательной траектории и трудоустройству по полученной специальности в родном регионе.

Задача проекта по маршрутизации молодежи – выстроить для школьников и студентов «работающие» карьерные треки — от выбора профессии до успешного трудоустройства по специальности и адаптации на первом рабочем месте.

«Выбор своего профессионального пути – одно из важнейших решений в жизни каждого человека. Задача проекта Минтруда РФ — помочь ребятам с этим выбором. Школьники и студенты смогут познакомиться с потенциальными работодателями, посетить нижегородские предприятия, а также получить индивидуальные планы содействия занятости, обратившись в любой кадровый центр. В свою очередь, организации региона, нуждающиеся в квалифицированных кадрах, получат в перспективе подготовленных и мотивированных сотрудников. Планируется, что проект охватит порядка 19 тысяч учащихся 6-11 классов и студентов всех курсов», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Уточнить информацию о проекте и возможности участия в нем школьники, студенты, образовательные организации и предприятия могут в любом из филиалов Нижегородского кадрового центра «Работа России» по единому номеру: 8-800-250-47-47 или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/trudnnov.

«В ходе профориентации мы учитываем данные прогноза региональной кадровой потребности и знакомим ребят с востребованными профессиями, чтобы они могли выйти на работу сразу после выпуска. Среди приоритетных отраслей региона — обрабатывающие производства, образование, здравоохранение, социальные услуги, государственное управление и обеспечение военной безопасности», — рассказал руководитель Управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин.

В рамках проекта для молодежи специалисты кадрового центра подберут адресные меры поддержки и сервисы, которые помогут устроиться на работу по специальности.

Консультанты помогут школьникам подобрать варианты временной занятости на период каникул, сориентируют по возможностям посещения экскурсий на предприятия, участия в ярмарках вакансий и других мероприятиях с участием потенциальных работодателей.

Для студентов, желающих лучше ориентироваться на рынке труда, будет предложено пройти специальные тренинги и индивидуальные консультации. Студентам-выпускникам помогут составить и разместить резюме на портале «Работа России» с указанием освоенных навыков и пройденных стажировок, подобрать подходящие вакансии, договориться о собеседованиях и подготовиться к ним. Консультанты также научат самопрезентации и расскажут, как быстро адаптироваться в новом коллективе.

«В результате каждый школьник, студент и выпускник получит реальный маршрут к профессии. Для нас ключевая задача — не просто проинформировать, а провести молодого человека по всему пути: от осознанного профессионального выбора до первого трудового договора. Этот проект — навигатор, который поможет талантливой молодежи встроиться в кадровую стратегию региона, а компаниям — обеспечить устойчивый приток мотивированных специалистов. Это инвестиция в будущее области, где каждый сможет реализовать свой потенциал», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Сегодня портал «Работа России» (https://trudvsem.ru) предлагает гражданам 25,7 тыс. вакансий, из них 10,9 тыс. позиций требуют для трудоустройства наличие высшего или среднего профессионального образования.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.