Старшеклассники Сарова и Нижнего Новгорода знакомятся с атомной отраслью Общество

Фото: администрация Сарова

В образовательных учреждениях Нижегородской области стартовали специальные уроки, посвящённые развитию атомной промышленности. Эти занятия организованы в поддержку национальных проектов «Молодежь и дети» и «Новые атомные и энергетические технологии».

Особенное внимание уделяется работе с учащимися 10-х и 11-х классов, поскольку именно эта возрастная группа чаще задумывается о выборе будущей профессии.

«В регионе открыто семь профильных классов по направлению атомной промышленности. Пять из них функционируют в Сарове, еще два - в Нижнем Новгороде в лицее №40. Благодаря обучению в таких классах ребята получают более глубокие знания отдельных предметов, а также возможность погрузиться в специфику выбранной сферы, что существенно повышает шансы на успешную карьеру в будущем», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Так, в Сарове в течение учебного года планируется проведение специальных занятий, экскурсий и мастер-классов, призванных познакомить ребят с историей атомной отрасли, культурой края и выдающимися людьми, оставившими след в её становлении. Организаторы подчеркивают, что подобные мероприятия позволяют ребятам расширить кругозор, глубже познакомиться с культурным наследием своей малой родины и подготовиться к Всероссийской проверочной работе (ВПР).

Особенно значимой стала инициатива проведения цикла лабораторных занятий под названием «Ненавижу физику. Тогда вам к нам». Благодаря этому проекту многие школьники смогли преодолеть страх перед предметом и убедиться, что успешная сдача экзамена вполне достижима.

Кроме того, администрация Сарова активно развивает программу «Школа –вуз - предприятие», привлекающую учеников, увлечённых проведением экспериментов и желающих больше узнать о современных технологиях. Занятия проходят в лабораториях Саровского политехнического техникума, где сотрудники Всероссийского НИИ экспериментальной физики демонстрируют современные методы исследований и знакомят детей с основами профессиональной деятельности.

Также важнейшим элементом образовательного процесса становится проект «Физика», разработанный специально для школьников. Целью проекта является развитие способностей к решению экспериментальных задач, углубленное освоение законов физики и приобретение навыков самостоятельной проектной работы.

Еще одной яркой страницей образовательной инициативы стало ретро-турне «Саровские умники». Оно способствует воспитанию любви к Родине, формированию уважительного отношения к ветеранам и осознанию важности достижений отечественных учёных и инженеров. Среди ключевых мероприятий турне - посещение значимых мест города, встречи с ведущими специалистами Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), лекции и интерактивные занятия. Программа направлена на всестороннее развитие молодёжи, мотивацию к выбору востребованной профессии и глубокое понимание окружающей действительности. Она помогает школьникам обрести уверенность в себе, сформировать осознанный выбор жизненного пути и обеспечить дальнейшее профессиональное совершенствование.

В лицее №40 Нижнего Новгорода педагоги уделяют особое внимание созданию условий для проявления духа образовательного соперничества среди учащихся профильных классов. Регулярно организуются интеллектуальные игры, дополнительные занятия и конкурсы, направленные на укрепление теоретических знаний и практического опыта школьников.

«Состязательная атмосфера служит мощным стимулом для личностного и интеллектуального роста наших учеников. Именно дух соперничества создаёт благоприятные условия для освоения сложных дисциплин и преодоления учебных трудностей. Учащиеся воспринимают конкуренцию как естественный элемент образовательного процесса, что положительно отражается на качестве усвоенных ими знаний. Благодаря внедрению игровых форматов и соревнований мы наблюдаем устойчивый рост показателей успеваемости. Наши ученики показывают лучшие результаты на итоговых испытаниях и создают достойные научные проекты. Получив образование в нашем учебном заведении, большинство выпускников выбирают продолжение учёбы по профильным направлениям в ведущих вузах региона. Однако самое важное достижение — это дальнейшая связь выпускников с образовательным учреждением. Многие молодые специалисты возвращаются сюда уже в роли наставников и преподавателей, делясь своим опытом и передавая знания новому поколению, продолжая развивать традиции успеха и мастерства в подготовке специалистов для атомной отрасли», — отметил директор лицея №40 Роман Шилков.

Среди наиболее ярких инициатив: интеллектуальная игра «Супер-блиц», проводимая в формате блиц-квеста, где участники соревнуются в быстроте принятия решений и эрудированности; дополнительные занятия в рамках проекта «Школа Росатома», организуемого ведущими вузами атомной отрасли региона, а также участие в ежегодной «Атомной викторине», укрепляющей знание истории и достижений ядерной энергетики.

Кроме того, планируются командная проектная игра «Атомный Нижний Будущего: 80 лет тому вперед», поощряющая коллективную работу и разработку инновационных проектов; виртуальная экскурсия по Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) и плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), демонстрирующая современным школьникам передовые технологии и перспективы развития отрасли.

В лицее уже проводят образовательные поездки в Нижегородский филиал АО «Атомэнергопроект», директор института Иван Бронников помог школьникам ближе познакомиться с работой отраслевых организаций.

Подобные мероприятия формируют прочные основы для успешной карьеры в атомной энергетике и повышают конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» запущен в 2025 году и направлен на обеспечение технологического суверенитета в энергетической области. Цель проекта - обеспечить мировое лидерство страны в атомной сфере, а также суверенитет в новых энергетических технологиях.