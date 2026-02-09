В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2026 14:35Три электрички до Нижнего Новгорода задержались 9 февраля
09 февраля 2026 13:34Нижегородцам рассказали, как уберечься от инфаркта и инсульта
09 февраля 2026 13:22Ветеран СВО провел "урок мужества" для участников спортивно-патриотических сборов "Код доступа: Зима"
09 февраля 2026 13:19Нижегородцам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
09 февраля 2026 13:11Восемь новых агротехнологических классов откроют в нижегородских школах в 2026 году
09 февраля 2026 12:39Лжеприставы пугают нижегородцев фейковыми долгами
09 февраля 2026 12:18Первая в стране улица-музей появится в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 11:36126 электрозаправок установили в Нижегородской области за четыре года
09 февраля 2026 11:21Утечка на перекрестке улиц Ванеева — Невзоровых локализована
09 февраля 2026 11:08Гостиницы Нижнего Новгорода начнут работать по новым правилам с 1 марта
Общество

Ветеран СВО провел "урок мужества" для участников спортивно-патриотических сборов "Код доступа: Зима"

09 февраля 2026 13:22 Общество
Ветеран СВО провел урок мужества для участников спортивно-патриотических сборов Код доступа: Зима

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои. Нижегородская область» Владимир Петрухов провел «урок мужества» для участников городских спортивно-патриотических сборов «Код доступа: Зима», которые ежегодно проходят в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка». Сборы были посвящены Году единства народов России. В мероприятии приняли участие команды юнармейских отрядов, созданных на базе школ Нижнего Новгорода, а также воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, одержавшие победу в патриотических смотрах-конкурсах и тематических фестивалях, – всего более 90 человек.

В настоящее время Владимир Петрухов работает в координационном центре по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. За его плечами – срочная служба в спецчасти МЧС, достижения в спорте, многолетний стаж административной работы в сфере ЖКХ. В своем выступлении ветеран СВО поднял темы мужества, воинского долга и патриотизма, а также ответил на вопросы ребят.

«Мужество – это умение принять верное решение в ответственный момент. Но оно не рождается на пустом месте. Я посоветовал ребятам в конце каждого дня спрашивать себя: «Все ли от меня зависящее я сделал? Поступил ли я по совести? Не обидел ли я своим поступком друга? Боролся ли я до конца?». Не бывает малых или незначительных дел, есть только наша неуверенность, лень или равнодушие. Работая над собой, в нужный момент они обязательно проявят мужество, не позволив себе поступить по-иному», – считает Владимир Петрухов.

В рамках сборов для школьников также проходили мастер-классы по основам тактической и строевой подготовки, действиям сапёров, основам управления и противодействия беспилотным летающим аппаратам, определению азимута, топографии и работе с картой, изготовлению страховочной системы, узлам и их практическому применению, оказанию первой доврачебной помощи, ориентированию на местности, снаряжению магазина учебными патронами, разборке-сборке автомата АК, стрельбе из лазерной винтовки, надеванию ОЗК и противогаза, подготовке к военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Кроме того, для ребят были организованы психологический тренинг «Стресс. Выгорание школьников, способы преодоления», урок мужества «Когда мы едины, мы непобедимы», а также квиз «Год единства народов России».

Организаторами выступили департамент образования администрации Нижнего Новгорода и городской методический центр по спортивной работе – МБУ ДО «ДООЛ «Чайка».

«В эпоху информационного шума особенно важно иметь чёткие нравственные координаты. Рассказ человека, прошедшего через испытания, помогает подросткам осознать, что такое подлинная ответственность, дружба и преданность. Для педагогов такие встречи – возможность сделать учебные программы по истории и ОБЗР более глубокими и эмоционально насыщенными», – подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) Роман Марков отметил значимость программы «Герои. Нижегородская область» в сфере патриотического воспитания молодежи.

«Подобные встречи крайне важны как для школьников, так и для самих участников программы. Благодаря опыту бойцов у ребят есть возможность поразмышлять на глубокие темы: о верности долгу и настоящей отваге, о том, что такое истинный патриотизм. Молодое поколение должно не только знать свою историю, но и осознавать, что герои живут среди нас. А ветеранам СВО такие уроки позволяют делиться своим опытом и чувствовать себя причастными к воспитанию граждан, преданных своей Родине», – сказал Роман Марков.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился второй образовательный модуль программы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных