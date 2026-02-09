Ветеран СВО провел "урок мужества" для участников спортивно-патриотических сборов "Код доступа: Зима" Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ветеран специальной военной операции, участник программы «Герои. Нижегородская область» Владимир Петрухов провел «урок мужества» для участников городских спортивно-патриотических сборов «Код доступа: Зима», которые ежегодно проходят в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка». Сборы были посвящены Году единства народов России. В мероприятии приняли участие команды юнармейских отрядов, созданных на базе школ Нижнего Новгорода, а также воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, одержавшие победу в патриотических смотрах-конкурсах и тематических фестивалях, – всего более 90 человек.

В настоящее время Владимир Петрухов работает в координационном центре по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. За его плечами – срочная служба в спецчасти МЧС, достижения в спорте, многолетний стаж административной работы в сфере ЖКХ. В своем выступлении ветеран СВО поднял темы мужества, воинского долга и патриотизма, а также ответил на вопросы ребят.

«Мужество – это умение принять верное решение в ответственный момент. Но оно не рождается на пустом месте. Я посоветовал ребятам в конце каждого дня спрашивать себя: «Все ли от меня зависящее я сделал? Поступил ли я по совести? Не обидел ли я своим поступком друга? Боролся ли я до конца?». Не бывает малых или незначительных дел, есть только наша неуверенность, лень или равнодушие. Работая над собой, в нужный момент они обязательно проявят мужество, не позволив себе поступить по-иному», – считает Владимир Петрухов.

В рамках сборов для школьников также проходили мастер-классы по основам тактической и строевой подготовки, действиям сапёров, основам управления и противодействия беспилотным летающим аппаратам, определению азимута, топографии и работе с картой, изготовлению страховочной системы, узлам и их практическому применению, оказанию первой доврачебной помощи, ориентированию на местности, снаряжению магазина учебными патронами, разборке-сборке автомата АК, стрельбе из лазерной винтовки, надеванию ОЗК и противогаза, подготовке к военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Кроме того, для ребят были организованы психологический тренинг «Стресс. Выгорание школьников, способы преодоления», урок мужества «Когда мы едины, мы непобедимы», а также квиз «Год единства народов России».

Организаторами выступили департамент образования администрации Нижнего Новгорода и городской методический центр по спортивной работе – МБУ ДО «ДООЛ «Чайка».

«В эпоху информационного шума особенно важно иметь чёткие нравственные координаты. Рассказ человека, прошедшего через испытания, помогает подросткам осознать, что такое подлинная ответственность, дружба и преданность. Для педагогов такие встречи – возможность сделать учебные программы по истории и ОБЗР более глубокими и эмоционально насыщенными», – подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) Роман Марков отметил значимость программы «Герои. Нижегородская область» в сфере патриотического воспитания молодежи.

«Подобные встречи крайне важны как для школьников, так и для самих участников программы. Благодаря опыту бойцов у ребят есть возможность поразмышлять на глубокие темы: о верности долгу и настоящей отваге, о том, что такое истинный патриотизм. Молодое поколение должно не только знать свою историю, но и осознавать, что герои живут среди нас. А ветеранам СВО такие уроки позволяют делиться своим опытом и чувствовать себя причастными к воспитанию граждан, преданных своей Родине», – сказал Роман Марков.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился второй образовательный модуль программы.