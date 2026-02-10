Сдвоенную "Ласточку" Нижний Новгород – Москва запустят в февральские праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

В февральские праздничные дни между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Такое решение позволит увеличить количество пассажирских мест на популярном направлении, сообщили в ГЖД.

Из Москвы десятивагонная "Ласточка" отправится 20 февраля в 21:15. В Нижний Новгород поезд прибудет уже ночью — в 01:13 следующего дня.

В обратном направлении из столицы Приволжья поезд выйдет 24 февраля в 04:51. Прибытие в Москву запланировано на 09:09.

Кроме того, на данном направлении работает двухэтажный поезд "Буревестник", состоящий из десяти вагонов.

Ранее сообщалось, что на маршруте Москва - Нижний Новгород начали тестировать биометрическую посадку.