Воробьев анонсировал ремонт более 1,3 тыс. км дорог в Подмосковье Общество

В Подмосковье подвели итоги дорожного ремонта за 2025 год и обозначили планы на новый сезон. О предстоящих объемах работ рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов, пишет 360.ru.

Глава региона подчеркнул, что ежегодный ремонт дорог важен для безопасности и комфорта движения. Отдельная программа предусмотрена для малых населенных пунктов.

"За прошлый год удалось обновить 1,5 тысячи километров дорог, включая 682 километра муниципальных. На 2026-й у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тысячи километров автодорог, из них больше половины — муниципальные (727 километров)", — отметил Воробьев.

Наибольшие объемы ремонта запланированы в семи муниципалитетах. В Солнечногорске приведут в порядок 35 км дорог, в том числе подъезд к СНТ "Кабанье Поле — 2", улицу 8 Марта в поселке Поварово и участок от деревни Хоругвиго до Урочища Кочергино.

В Дмитровском округе отремонтируют 34 км, включая Лесную улицу в поселке Некрасовском и дороги в деревнях Морозово и Высоково. В Воскресенске работы затронут 29 км — в планах улицы Вострянская и Хрипунова, а также подъезд к СНТ "Химик-3А".

В Богородском округе ремонт охватит 27 км, в том числе улицы Вокзальную и Малое Васильево в Электроуглях. В Подольске обновят 26 км — участок от улицы Победы до улицы Подольских Курсантов, улицу Филиппова и Нефтебазовский проезд.

В Дедовске отремонтируют улицы Энергетиков, Первомайскую и Юбилейную — всего 25 км. В Сергиево-Посадском округе приведут в порядок 24 км, включая дорогу от трассы А-108 до села Слотино, улицу Центральную и проезд между проспектом Красной армии и улицей 1-й Ударной армии.

Также в 2026 году планируется ремонт 49 км вылетных магистралей. Больше всего работ заявлено на Волоколамском шоссе — 15 км. Кроме того, обновят Симферопольское и Можайское шоссе (по 9 км), Фряновское (8 км), Егорьевское (6 км) и Жуковское (2 км).

Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в 2025 году общий объем отремонтированных дорог в регионе вырос на 28% по сравнению с 2024 годом и составил 1529 км. По его словам, также расширили программу ремонта ям и мостов, а около трети работ выполнили по обращениям жителей.

"В прошлом году мы отремонтировали 1391 километр дорог, что на 251 километр больше, чем в 2024-м, плюс в 2,5 раза увеличили программу капитального ремонта — еще 138 километров", — пояснил министр.

Диагностика показала, что 74% дорог соответствуют нормативам. Эти данные легли в основу программы на 2026 год. Министр добавил, что приоритет в ней отдали муниципальным дорогам, в том числе сельским.

Отдельный акцент сделают на безопасности. В частности, на дороге "Кашира — Серебряные Пруды — Узловая" планируют обустроить шумовые полосы на обочине.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2026 году намерены завершить капитальный ремонт 14 региональных дорог общей протяженностью 15 км. Основные объемы работ придутся на Красногорск, Лосино-Петровский и Шатуру. Старт запланирован на середину апреля — при благоприятной погоде.