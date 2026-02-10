Круглосуточное дежурство водолазов организовано на водозаборе в Сормове Общество

Фото: АО "ОКО"

Водолазы АО "Объединенный коммунальный оператор" перешли на круглосуточное дежурство на водозаборе Ново-Сормовской водопроводной станции в Нижнем Новгороде. Мера принята для обеспечения стабильной работы водозаборных сооружений в период сложной ледовой обстановки.

В ведении АО "ОКО" находятся три крупных городских водозабора. Они осуществляют забор воды из рек Ока — на Слудинской водопроводной станции и водозаборе "Малиновая гряда", а также из Волги — на Ново-Сормовской водопроводной станции. Для штатной работы объектов за их состоянием следят сотрудники участка водолазных работ.

Особое внимание сейчас уделяется водозабору на Волге. Из-за погодных условий и ледовой обстановки в реке образуется шуга — мелкий рыхлый лед и снег, которые могут препятствовать нормальной работе оборудования. Водолазы в постоянном режиме контролируют состояние водозаборных устройств и при необходимости вручную очищают решетки.

Дополнительно состояние водозаборных сооружений отслеживается с помощью вакуумметров и уровнемеров, установленных на первом подъеме Ново-Сормовской водопроводной станции. Эти приборы позволяют оперативно фиксировать затруднения при поступлении воды. На самой станции также ведется контроль давления подачи воды с помощью датчиков.

Как рассказал старшина водолазной станции, водолаз седьмого разряда Юрий Твеленев, перед каждым спуском требуется тщательная подготовка. По его словам, сначала необходимо вырубить майну, что при многоуровневом льде может занимать около часа. После этого водолазы спускаются к оголовку для технического осмотра. Он отметил, что при низких температурах металлические решетки сильно охлаждаются, из-за чего на них налипает шуга, иногда полностью перекрывая поступление воды. В таких случаях проводится ручная механическая очистка. Также водолазы выполняют плановый осмотр системы рыбозащиты, проверяя ее исправность и отсутствие повреждений.

Водолаз шестого разряда Дмитрий Федоров подчеркнул, что в зимний период работа значительно усложняется. По его словам, в темное время суток ухудшается видимость, а низкие температуры воды и воздуха приводят к обмерзанию снаряжения, из-за чего время нахождения под водой сокращается. Спуски выполняются при температуре до минус 20 градусов. При этом он отметил, что летом работы также много, но условия проще: подготовка занимает меньше времени, а под водой можно находиться дольше, очищая решетки от травы и песка.