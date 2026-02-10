Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 февраля 2026 19:45МЧС напомнило нижегородцам об опасности снега и наледи на крышах
10 февраля 2026 19:18Круглосуточное дежурство водолазов организовано на водозаборе в Сормове
10 февраля 2026 18:50Экс-следователь возглавил новую нижегородскую АНО "Развитие"
10 февраля 2026 18:43В Нижегородском онкодиспансере прошла акция по массовому онкоскринингу
10 февраля 2026 18:12Нижегородская область вошла в топ-7 счастливых регионов России
10 февраля 2026 17:58Названы факторы, влияющие на планы нижегородцев по рождению детей
10 февраля 2026 17:57В Нижегородской области стартовала программа повышения квалификации "Родина. Наставники" для воспитательных команд
10 февраля 2026 17:52Соцучастковые организовали сбор груза для бойцов СВО к 23 февраля
10 февраля 2026 17:38Семейная пара врачей из Нижнего Новгорода отметила 70-летие совместной жизни
10 февраля 2026 17:34Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области
Общество

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области

10 февраля 2026 17:34 Общество
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области

Фото: Нижегородский кадровый центр

18 февраля в Нижнем Новгороде пройдет ярмарка вакансий (18+) для ветеранов СВО и членов их семей. Мероприятие организовано проектным инклюзивным офисом при Нижегородском кадровом центре «Работа России» совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Ярмарка вакансий приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на содействие в профессиональной адаптации и трудоустройстве участников специальной военной операции и членов их семей.

«Поддержка ветеранов СВО — наш общий долг и приоритетная задача. Создание условий для их успешного возвращения к мирной жизни, в том числе через помощь в трудоустройстве — это важнейший элемент социальной политики региона. Такие специализированные ярмарки вакансий максимально эффективно соединяют наших защитников с ведущими предприятиями области и помогают быстро найти достойную работу, соответствующую их профессиональным навыкам и стремлениям», — подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На ярмарке будет представлено более 100 вакансий от предприятий оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств, транспортной логистики, безопасности и других ключевых отраслей. Участники смогут лично пообщаться с представителями работодателей и пройти предварительные собеседования. 

«Ярмарки вакансий для ветеранов СВО — это не просто точки трудоустройства, это «мост» в новую жизнь. После службы важно не только вернуться домой, но и почувствовать себя востребованным, нужным, уверенным в завтрашнем дне. Мы видим, как наши герои, обладая невероятной выносливостью, дисциплиной и управленческими навыками, находят свое место в гражданской профессии — от ИТ до строительства, от силовых ведомств до социальной сферы. Каждая ярмарка вакансий — это шанс реализовать потенциал, получить достойную работу и построить новую карьеру. А для нас как для фонда «Защитники Отечества» это подтверждение, что мы не просто помогаем пройти реабилитацию и оформить документы. Мы помогаем строить будущее», - сказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Карьерные консультанты службы занятости помогут в составлении резюме, подготовке к собеседованию, расскажут о программах переобучения в рамках нацпроекта «Кадры», научат работать с порталом «Работа России» и проанализируют ситуацию на рынке труда. Также на площадке будет организовано профориентационное тестирование, которое поможет определить подходящие направления для профессионального роста.

«Наша цель — помочь каждому ветерану СВО найти свой путь в гражданской жизни. Мы подбираем не просто работу, а ищем возможность, где пригодятся такие навыки, как ответственность, умение работать в команде и действовать в сложных ситуациях. На ярмарке можно будет лично пообщаться с работодателями, а наши консультанты помогут с резюме, расскажут о программах обучения и о возможностях профессионального развития», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Специалисты регионального центра «Мой бизнес» и министерства социальной политики региона проконсультируют по вопросам мер поддержки предпринимательства, включая оформление социального контракта на открытие собственного дела или обучение.

Уточнить информацию можно в официальной группе проектного инклюзивного офиса (https://vk.com/pio.nobl), а также по телефону контакт-центра: 8 (800) 250-47-47, (доб. 1406, 1806).

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
кадры СВО Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных