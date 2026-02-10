Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и членов их семей пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: Нижегородский кадровый центр

18 февраля в Нижнем Новгороде пройдет ярмарка вакансий (18+) для ветеранов СВО и членов их семей. Мероприятие организовано проектным инклюзивным офисом при Нижегородском кадровом центре «Работа России» совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Ярмарка вакансий приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на содействие в профессиональной адаптации и трудоустройстве участников специальной военной операции и членов их семей.

«Поддержка ветеранов СВО — наш общий долг и приоритетная задача. Создание условий для их успешного возвращения к мирной жизни, в том числе через помощь в трудоустройстве — это важнейший элемент социальной политики региона. Такие специализированные ярмарки вакансий максимально эффективно соединяют наших защитников с ведущими предприятиями области и помогают быстро найти достойную работу, соответствующую их профессиональным навыкам и стремлениям», — подчеркнул руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На ярмарке будет представлено более 100 вакансий от предприятий оборонно-промышленного комплекса, силовых ведомств, транспортной логистики, безопасности и других ключевых отраслей. Участники смогут лично пообщаться с представителями работодателей и пройти предварительные собеседования.

«Ярмарки вакансий для ветеранов СВО — это не просто точки трудоустройства, это «мост» в новую жизнь. После службы важно не только вернуться домой, но и почувствовать себя востребованным, нужным, уверенным в завтрашнем дне. Мы видим, как наши герои, обладая невероятной выносливостью, дисциплиной и управленческими навыками, находят свое место в гражданской профессии — от ИТ до строительства, от силовых ведомств до социальной сферы. Каждая ярмарка вакансий — это шанс реализовать потенциал, получить достойную работу и построить новую карьеру. А для нас как для фонда «Защитники Отечества» это подтверждение, что мы не просто помогаем пройти реабилитацию и оформить документы. Мы помогаем строить будущее», - сказала руководитель нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Генералова.

Карьерные консультанты службы занятости помогут в составлении резюме, подготовке к собеседованию, расскажут о программах переобучения в рамках нацпроекта «Кадры», научат работать с порталом «Работа России» и проанализируют ситуацию на рынке труда. Также на площадке будет организовано профориентационное тестирование, которое поможет определить подходящие направления для профессионального роста.

«Наша цель — помочь каждому ветерану СВО найти свой путь в гражданской жизни. Мы подбираем не просто работу, а ищем возможность, где пригодятся такие навыки, как ответственность, умение работать в команде и действовать в сложных ситуациях. На ярмарке можно будет лично пообщаться с работодателями, а наши консультанты помогут с резюме, расскажут о программах обучения и о возможностях профессионального развития», — отметила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Специалисты регионального центра «Мой бизнес» и министерства социальной политики региона проконсультируют по вопросам мер поддержки предпринимательства, включая оформление социального контракта на открытие собственного дела или обучение.

Уточнить информацию можно в официальной группе проектного инклюзивного офиса (https://vk.com/pio.nobl), а также по телефону контакт-центра: 8 (800) 250-47-47, (доб. 1406, 1806).

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.