Игорь Норенков проверил ход строительства новой школы в Ворсме Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков посетил с рабочим визитом Павловский муниципальный округ.

В городе Ворсме парламентарий побывал на стройплощадке нового здания школы на 600 мест, которая возводится в рамках региональной государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» за счет средств областного бюджета. Основные цели программы – перевод обучающихся в новые здания из школ с износом 50% и выше и обеспечение односменного режима обучения. В настоящее время на объекте начались отделочные работы внутри помещений.

«Депутаты, представляющие свои территории, часто выступают инициаторами реализации крупных проектов. Яркий пример – новое здание школы в Ворсме, за строительство которого выступала еще в период работы первым заместителем председателя Заксобрания была Ольга Щетинина. Этот проект поддержали жители, его одобрили губернатор и правительство. Сегодня объект находится в высокой степени готовности. Мы надеемся, что в этом году педагоги и ученики переедут из помещений другой школы в новое современное здание. Это позволит вывести учебный процесс на новый уровень», – отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

«Новое здание возводится на месте старой аварийной школы, где находиться и учиться было уже небезопасно. Благодаря поддержке правительства области и наших депутатов были выделены необходимые средства. Мы сформировали проект, прошли госэкспертизу и приступили к строительству. Планируем сдать объект и ввести его в эксплуатацию в 2026 году. Новое здание школы рассчитано на 600 ученических мест и будет соответствовать всем современным стандартам: большой и малый спортивные залы, актовый зал, специализированные кабинеты физики, химии, биологии, а также отдельные мастерские для мальчиков и девочек. Необходимая инфраструктура будет создана и для маломобильных учащихся. В рамках благоустройства предусмотрены и уличные спортивные площадки, – рассказал глава местного самоуправления Павловского муниципального округа Алексей Кириллов. – Сейчас учебный процесс организован в здании другой действующей школы №1. Старое здание школы №2 пошло под снос. Мы сохранили педагогический коллектив и контингент учеников. Ребята учатся в две смены ради того, чтобы вскоре перейти в новую современную школу».

«Город ждёт эту школу очень давно – с 2018 года. Последние два года мы вынужденно находимся в гостях – на территории другой школы, поэтому с огромным нетерпением ждём, когда строительство завершится, и мы наконец переедем», – сказала директор средней школы №2 города Ворсмы Екатерина Архипова.