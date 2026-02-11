Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Происшествия

Нижегородка распылила перцовый баллончик в электриков

11 февраля 2026 17:55 Происшествия
Нижегородка распылила перцовый баллончик в электриков

Фото: Александр Воложанин

Два сотрудника ПАО "ТНС Энерго НН" пострадали на выезде к должнику в Нижнем Новгороде, сообщили в региональной Гострудинспекции.

Инцидент произошел 10 февраля в многоквартирном доме на бульваре 60-летия Октября. Работники отдела энергоинспекции приехали для проверки ранее введенного из-за долгов ограничения подачи электроэнергии. Во время осмотра выяснилось, что потребитель самовольно подключился к электросети.

В это время из квартиры вышла женщина, которая не представилась, и поинтересовалась у специалистов, что они делают. Сотрудники предъявили удостоверения и пояснили, что электроэнергия была отключена за неуплату, а из‑за выявленного самовольного подключения подачу ресурса они планируют приостановить повторно.

По данным инспекции, в ответ женщина повела себя агрессивно и распылила в лицо работникам перцовый спрей. На место вызвали полицию. После прибытия правоохранителей сотрудники компании обратились в травмпункт.

Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося. 

"Ожидаем дополнительные документы. В свою очередь, работодатель направил запрос на получение медицинских документов со степенью тяжести повреждения здоровья работников", — сообщил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось, что в Заволжье прохожий напал на водителя автобуса. Позднее его задержали. Свой поступок 49-летний местный житель объяснил недовольством работой общественного транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госинспекция труда Нападение
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
