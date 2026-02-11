Капремонт школы №48 в Нижнем Новгороде подорожал на 6 000 000 рублей Общество

МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" объявило закупку на завершение капитального ремонта здания школы №48 на улице Бонч-Бруевича, 11А. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Двухэтажный корпус был построен в 1938 году. На его ремонт заложили 236,5 млн рублей. Финансирование предусмотрено за счет бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год, в том числе с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов. Согласно документации, работы необходимо выполнить с даты подписания контракта до 1 декабря 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.

Отметим, что в июне 2025 года ГлавУКС уже заключал контракт на капитальный ремонт школы №48 с ООО "МАСТЕР КРОВЛИ". Его стоимость составляла 230,2 млн рублей. Однако 3 февраля 2026 года стороны расторгли соглашение по взаимному согласию. На момент расторжения подрядчик выполнил работы на 1,88 млн рублей, эта же сумма была оплачена заказчиком.

Аналогичная ситуация ранее произошла с ремонтом школы №123 — контракт с той же компанией также был расторгнут в феврале. Объявлен новый конкурс, но начальная цена закупки выросла на 4 млн рублей.

Раннее сообщалось, что школы имени Молева в Дзержинске и на улице Космической в Нижнем Новгороде планируют открыть 1 сентября.