На капремонт нижегородской школы №123 направят более 136 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода объявило конкурс на завершение капремонта школы № 123. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Образовательное учреждение находится в доме № 9 на улице Гвоздильной. Здание было построено в 1937 году.

В прошлом году уже объявлялся конкурс на проведение работ. Тогда на ремонт выделяли 132,5 млн рублей, а завершить его планировали в ноябре 2026 года. Контракт был заключен, однако в феврале 2026 года его расторгли по соглашению сторон. На момент расторжения стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 5,6 млн рублей. Фактически была оплачена та же сумма.

Сейчас начальная цена нового контракта установлена на уровне 136,6 млн рублей. Завершить ремонтные работы необходимо до 1 декабря текущего года.

Подрядчику предстоит демонтировать все окна, двери, перегородки, полы и потолки в помещениях, частично снять штукатурку и убрать старые санузлы. Вместо этого необходимо установить новые элементы, сохранив существующую конструктивную схему и общую площадь здания.

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 февраля включительно. Итоги конкурса планируется подвести 2 марта.

