Сотрудник нижегородской фабрики умер в командировке

Происшествия

10 февраля 2026 19:02 Происшествия
Начальник цеха ООО "Фабрика композитов" скончался в поезде во время командировки. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области. 

Трагедия произошла 7 февраля 2026 года. Около 05:00 в поезде, следовавшем в Нижний Новгород, коллега обнаружил 40‑летнего начальника цеха без признаков жизни. Прибывшая на ближайшую железнодорожную станцию бригада скорой помощи констатировала смерть работника.

По словам главного госинспектора труда в регионе Ильи Мошеса, в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ ведомство инициировало расследование несчастного случая на производстве. Проверка проводится для установления всех обстоятельств и причин, которые могли привести к случившемуся. 

Ранее сообщалось, что 25-летнего упаковщика обнаружили мертвым в общежитии на территории ООО "Сильва" в Нижнем Новгороде.  

