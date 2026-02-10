Сотрудник нижегородской фабрики умер в командировке Происшествия

Начальник цеха ООО "Фабрика композитов" скончался в поезде во время командировки. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.

Трагедия произошла 7 февраля 2026 года. Около 05:00 в поезде, следовавшем в Нижний Новгород, коллега обнаружил 40‑летнего начальника цеха без признаков жизни. Прибывшая на ближайшую железнодорожную станцию бригада скорой помощи констатировала смерть работника.

По словам главного госинспектора труда в регионе Ильи Мошеса, в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ ведомство инициировало расследование несчастного случая на производстве. Проверка проводится для установления всех обстоятельств и причин, которые могли привести к случившемуся.

