Происшествия

Акробат сломал ногу, упав с лошади в Нижегородском цирке

09 февраля 2026 17:26 Происшествия
Акробат сломал ногу, упав с лошади в Нижегородском цирке

Фото: Александр Воложанин

27-летний артист-акробат ФКП "Росгосцирк" получил тяжелую травму во время выступления в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 7 февраля около шести часов вечера на манеже цирка при выполнении номера "Курс".

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, во время выступления артист сходил со скачущей лошади на поверхность манежа. В момент приземления он травмировал правую ногу.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него открытый перелом обеих костей правой голени, а также ушибленные раны. Полученный вред здоровью был отнесен к категории тяжелых.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в общежитии предприятия нашли погибшего 25-летнего работника.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госинспекция труда Травма Цирк
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных