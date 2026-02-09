Акробат сломал ногу, упав с лошади в Нижегородском цирке

Фото:
27-летний артист-акробат ФКП "Росгосцирк" получил тяжелую травму во время выступления в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел 7 февраля около шести часов вечера на манеже цирка при выполнении номера "Курс".
Как сообщили в региональной Гострудинспекции, во время выступления артист сходил со скачущей лошади на поверхность манежа. В момент приземления он травмировал правую ногу.
Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него открытый перелом обеих костей правой голени, а также ушибленные раны. Полученный вред здоровью был отнесен к категории тяжелых.
По факту происшествия начата проверка.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в общежитии предприятия нашли погибшего 25-летнего работника.
