Чего не хватает нижегородцам для полного счастья: рассуждают эксперты

Исследование, в котором респондентов попросили оценить уровень счастья, провел сервис Работа.ру. В опросе приняли участие более 3 200 пользователей сервиса из всех регионов России. По сообщению авторов опроса, уровень счастья в регионах каждый год меняется. Последний опрос показал, что самые "счастливые" живут в Свердловской и Новосибирской областях, при этом Нижегородская область при незначительных колебаниях уже несколько лет сохраняет позицию в топ-10 самых "счастливых регионов".

По данным исследования, большинство респондентов (54%) считают, что семья – это главный элемент благополучия. Большое влияние на уровень счастья россиян оказывают добрые и устойчивые связи с друзьями и родственниками, возможность наслаждаться развлечениями и отдыхом, хобби и любимая работа. Значимыми факторами, повлиявшими на уровень счастья, стали инфраструктура и благоустройство в городах, а также возможность для роста и получения образования.

Мы предложили экспертам оценить проведенное исследование и его результаты, а также ответить на вопрос: "Чего не хватает нижегородцам для ПОЛНОГО счастья?"

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Вновь возвращаюсь к теме собственной профессиональной деформации и прихожу к выводу, что счастье – это и правда дело техники. На этот раз социологической. Помню, как в октябре 2023 года по результатам какого-то опроса именно Нижегородская область была признана самым несчастным регионом в России. Естественно, это ненадолго стало новостью чуть ли не номер один; несколько федеральных и региональных СМИ попросили дать комментарии, где я максимально доходчиво попытался рассказать о процедурных особенностях таких опросов и безосновательности выдвижения столь обидных для нашего региона заключений. Читая сегодняшние новости, задаешься вопросом: то ли снова чего-то по-своему сосчитали, то ли целая Нижегородская область, как говорит современная молодежь, "словила биполярочку". Попробуем порассуждать.

В социологии существует два близких по содержанию понятия: "счастье" и "благополучие". Первое отражает совокупность положительных субъективных переживаний, необязательно связанных с условиями жизни, количеством денег и т.д. С милым рай и в шалаше, как известно. Благополучие же, в свою очередь, предполагает наличие имеющегося в распоряжении определенного набора благ, уровня дохода и потребления, доступа к услугам, здравоохранению и много еще чего. Главная ловушка в том, что объективно фиксируемое благополучие не гарантирует субъективного счастья. В социологическом смысле измерять благополучие проще, поскольку оно привязано к измеримым критериям, позволяющим осуществлять сравнения по совокупности объективных показателей. Конечно же, критерии счастья и благополучия со временем меняются, отражая динамику социально-экономического и культурного развития общества.

Данные социологических исследований говорят о том, что быть счастливым труднее, чем быть несчастным. Для счастья надо много чего, а чтобы быть несчастным, достаточно неудовлетворенности своим материальным положением и отсутствия возможности съездить на отдых или в отпуск. Интересный факт: счастливые люди видят больше проблем в жизни страны. При этом они рассматривают их в более позитивном ключе, оптимистичнее смотрят на перспективы развития страны.

Вряд ли можно говорить о репрезентативности анализируемых нами данных: они отражают мнения лишь небольшой части интернет-аудитории. Более того, исследование, судя по данным, было проведено больше года назад, а за это время в нашем динамичном мире могло многое измениться. При этом данные, собранные ресурсом "Работа.ру", показывают неослабевающую ценность семьи и других первичных групп в формировании субъективного счастья. Это вообще характерно для нашей страны и культуры. По данным одного очень известного специалистам исследования, проведенного почти тридцать лет назад, россияне, отвечая на вопрос "кто я?", прежде всего вспоминали свои семейные роли.

Я – сын, брат, муж, отец, сват, шурин и т.д. Не все даже вспоминали о своем гражданстве, этнической или конфессиональной принадлежности. Сейчас, я думаю, многое изменилось, но ценность семейных связей осталась прежней".

Андрей Чугунов, журналист:

"Помните самое короткое сочинение на тему "Что такое счастье" из кинофильма "Доживем до понедельника"? Девятиклассник Генка Шестопал написал: "Счастье – это когда тебя понимают". А потом сжег работы одноклассников и на кучку пепла положил записку: "Тут покоится счастье 9 "В"".

Оценивать результаты исследования весьма затруднительно, как и верить региональным срезам этого исследования. Как пишут инициаторы, опрошено 3200+ респондентов во всех федеральных округах России. Их (округов) – 9. Принцип выборки – "экономически активное население России старше 18 лет". Никакие градации по полу, возрасту, месту жительства, образованию, доходу и т.д. не указаны. В каждом округе разное количество регионов. Сколько и где опросили, не указано. Значит, любая, в том числе нижегородская, выборка – тайна.

Кроме того, подобные опросы обычно проводятся среди клиентов сервиса, коих (вернее, их резюме) размещено на портале более 24 миллионов.

Поэтому попадание того или иного региона в топ-10 совсем не значит, что его жители счастливее других. Рейтинг – это повод не для фанфар. Тем более что в аналогичном рейтинге двухлетней давности Нижегородская область была не просто в топ-10, а второй. Но опять же непонятно: стоит ли обращать на это внимание?

Чего не хватает нижегородцам для полного счастья, нужно спрашивать у каждого конкретного нижегородца. Боюсь, при такой постановке вопроса можно получить значительное количество ответов, сходных с ответом Шуры Балаганова из "Золотого теленка", который назвал точную сумму".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"У исследований счастья есть одна методологическая тонкость. Социологи обычно морщатся, когда видят в анкете прямой вопрос: "Насколько вы счастливы?". Потому что счастье – штука ситуативная. Сегодня оно в премии, завтра в том, что ребенок не заболел. А послезавтра человек в принципе не готов обсуждать с незнакомцем на улице такие интимные материи. Поэтому профессиональное сообщество предпочитает разговаривать не про счастье, а про социальное самочувствие. Это более грубая, но и более честная материя. Она измеряется не баллами от 1 до 5, а конкретными вещами: устраивает ли тебя твоя жизнь, изменилось ли материальное положение, с каким чувством ты смотришь в завтрашний день.

И вот тут данные по Нижегородской области, которые собрал Институт проблем социального управления в январе этого года, заставляют посмотреть на рейтинг "счастливых городов" чуть более внимательно.

16% нижегородцев, назвавших себя абсолютно счастливыми, – это, безусловно, правда. Эти люди существуют. Они, как правило, имеют доход, который позволяет не думать о деньгах в ежедневном режиме. У них есть подушка безопасности, понятные карьерные перспективы и, скорее всего, качественное жилье. Их счастье – настоящее и заслуженное. Проблема в том, что их только 16%. Посмотрим на остальных. Каждый третий житель области сегодня живет в режиме жесткой экономии, где каждая крупная покупка – это событие с приставкой "если". Еще четверть балансирует на грани: вроде не бедствуют, но любая незапланированная трата выбивает из колеи. И почти половина опрошенных в январе прямо сказали: они опасаются потерять работу или регулярный доход. Причем этот страх за год вырос весьма заметно.

Теперь о будущем. Доля тех, кто смотрит вперед с уверенностью и оптимизмом, минимальная за последний год. Всего 9,5%. Зато каждый пятый признается: старается не задумываться о завтрашнем дне, живет одним днем. И здесь возникает важный смысловой разрыв.

Человек, у которого сегодня все неплохо, но нет уверенности в завтрашнем дне, – он ведь не поставит себе "единицу" в графе "счастье". Он поставит "четверку" или "пятерку", потому что сегодня правда неплохо. Но это счастье без фундамента. Оно держится на допущении, что завтра не случится ничего плохого.

В этом, пожалуй, и есть ответ на вопрос, чего не хватает нижегородцам для полного счастья. Не метро, не набережных и даже не новых рабочих мест – все это в области последние годы появляется и довольно активно. Не хватает ощущения, что текущий уровень жизни не "везение", а норма. Что работа не исчезнет завтра, что цены не подскочат послезавтра, что дети получат образование и не уедут в Москву, потому что здесь тоже можно жить достойно. Счастье, которое социологи умеют считать, – это отношение доходов к потребностям, умноженное на уверенность в будущем. У нижегородцев с первым более или менее неплохо. А вот со вторым – пока есть над чем работать.

Так что 16% – это не приговор и не ошибка выборки. Это точка роста. И она вполне себе достижима".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский институт проблем социального управления":

"Если "читать" предложенные результаты опроса правильно, то ответ на последний вопрос окажется прост. Для ПОЛНОГО счастья участникам опроса не хватает РАБОТЫ, которая удовлетворяла бы их требованиям. Такой вывод довольно легко сделать на основе предложенной информации. Сайт Работа.ру и его пользователи – это в подавляющем большинстве те, кто ищет новую работу или подработку. То есть существующая работа не удовлетворяет как минимум одному из важных критериев. Нетрудно предположить, что 36%, 22% и прочие счастливые – респонденты, для которых "счастье" не в работе… С этой точки зрения 16% нижегородцев, посетивших портал и указавших лишь 2 балла "счастья", – хороший результат, свидетельствующий о том, что работа играет в жизни жителей региона не последнюю роль, а хорошая работа делает их счастливее.

Если же серьезно, то довольно трудно ожидать высоких оценок уровня счастья от посетителей специфического портала, созданного для того, чтобы решать возникшие у пользователей ПРОБЛЕМЫ. Возможно, поэтому результаты так отличаются от данных ВЦИОМ, который регулярно публикует свой общероссийский индекс счастья и в феврале составивший 61 п. (при диапазоне от минус 100 до 100 п.). Методика измерения может и не идеальная, но в любом случае более точная и адекватная, нежели опрос посетителей специфического по своим задачам и аудитории интернет-портала.

Закономерно для посетителей портала выглядят и ответы на вопрос о том, что делает их счастливыми. Даже возможность указать несколько вариантов ответа не смогла изменить ситуацию – работа ближе к концу списка и только 24%, несмотря на то что подавляющее большинство отвечавших – это люди трудоспособного возраста. Работу опередили не только семья и близкие (закономерно), но и городская инфраструктура (29%), и красивая природа (28%).

Вывод прост – 3/4 посетителей портала НЕ ЛЮБИТ свою нынешнюю работу, где проводит почти половину своей жизни. В такой ситуации жители целого ряда регионов показали своими ответами, что счастливыми можно быть и в такой ситуации. И вновь интересное – Нижегородская область в ответах респондентов оказалась значительно ближе к столичным Москве и Санкт-Петербургу, где участники опроса не смогли так легко "вычеркнуть" треть жизни из своих представлений о счастье.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

Исследование уровня счастья у профессиональных социологов, да и у людей образованных и ответственных, вызывает либо снисходительную усмешку, либо плохо скрываемое раздражение. Очевидные сложности с определением предмета исследования приводят к тому, что само исследование ничего не исследует, а его результаты не в состоянии удовлетворить даже сознание Чука и Гека из одноименной повести Аркадия Гайдара.

Отвечая на вторую часть вопроса о "полном счастье", хочу заметить, что ответ на вопрос "что такое счастье" человек пытается найти очень давно. Одни подходы предлагает философия, другие приняты в психологии, третьи – в социологии. Религия дает свое понимание счастья, а художественная культура – свое, даже экономика разработала "теорию счастья".

Поток этих рефлексий бесконечен, и чаще всего они не противоречат друг другу. Если принять этот парадокс за одно из свойств феномена, то невольно придется согласиться с Герценом, заметившим, что "Полного счастья нет, полное счастье покойно, как море во время летней тишины", а отсюда и до знаменитого пушкинского "На свете счастья нет, но есть покой и воля" совсем недалеко…".

