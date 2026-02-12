Выставка о подвиге лыжников в годы войны открылась в ЗСНО Культура и отдых

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

12 февраля в Законодательном Собрании Нижегородской области открылась выставка «Лыжи из прошлого». Экспозицию открыл спикер регионального парламента Евгений Люлин. В мероприятии также приняли участие министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, руководитель проекта, вице-президент Федерации лыжных гонок Нижегородской области Сергей Чурадаев, ветераны лыжного спорта, спортсмены, депутаты и сотрудники аппарата парламента.

Выставка организована Законодательным Собранием Нижегородской области совместно с АНО «Алтарь Отечества» и Федерацией лыжных гонок Нижегородской области. Её открытие посвятили подвигу лыжников в годы войны и роли лыжного спорта в истории страны.

Часть экспозиции посвящена довоенному периоду, ставшему эпохой массового увлечения физической культурой. Через редкие фотографии и документы авторы выставки рассказали о зарождении в 1930-е годы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), о первых парадах спортсменов на Красной площади и развитии физподготовки в СССР. Особое внимание было уделено лыжному спорту - он, как один из самых доступных, стал центральной дисциплиной ГТО. Благодаря экспозиции можно увидеть, что государственная система спортивной подготовки воспитывала не просто здоровых людей, а будущих защитников Родины.

Отдельный сюжет выставки освещает героические и, как подчёркивают организаторы, во многом недооценённые страницы финской и Великой Отечественной войн - вклад лыжников. Из-за особенностей русской зимы фронт всегда нуждался в бойцах, способных действовать в суровых зимних условиях. Их находили в спортивных обществах, среди инструкторов, спортсменов-чемпионов и победителей соревнований. Из них формировались специальные лыжные батальоны и разведывательно-диверсионные группы.

«Лыжня готовила молодежь к возможным испытаниям, и эти испытания, увы, не заставили себя ждать. В годы войны лыжники стали грозным оружием против врага. Зимой 1941-го и 1942-го годов на первый план выходили те, для кого снежные просторы были родной стихией. Высокая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности и выносливость наводили ужас на фашистов. Подвиг наших лыжников стал воплощением высочайшего спортивного мастерства, поставленного на службу Родине», - отметил Евгений Люлин.

После церемонии открытия председатель регионального парламента встретился с ветеранами лыжного спорта и организаторами выставки. В беседе приняли участие министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло; директор ГАУ НО «Центр спортивной подготовки» Алина Горшунова; ветеран спорта, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Крювченков; чемпионка СССР Светлана Мальцева; чемпион СССР среди молодёжи, мастер спорта СССР по лыжным гонкам и биатлону Василий Полетаев, а также руководитель проекта «Лыжи из прошлого» Сергей Чурадаев.

За круглым столом участники встречи обсудили развитие лыжного спорта в регионе и состояние действующих спортивных объектов. По словам Василия Полетаева, многие из них построены в 50–70-х годах прошлого века и сегодня не дотягивают до современных требований. При этом он подчеркнул, что работа по обновлению лыжной инфраструктуры в регионе не прекращается.

Так, на территории Нижегородской области с 2024 года построено 20 модульных лыжных баз. Современные спортивные объекты появились в Дзержинске, Сарове, Гагине и других муниципальных округах. В 2026 году планируется построить еще пять.

Вместе с этим, участники встречи отметили, что вовлекать в лыжный спорт и биатлон необходимо детей с раннего возраста. Однако при этом была озвучена проблема, что не во всех школах есть собственная лыжня, поэтому учащимся нередко приходится преодолевать значительные расстояния для занятий.

«Конечно, надо думать о создании лыже-биатлонных трасс мирового уровня. Также важно понимать, что каждая школа, а затем и детские сады, должны иметь доступ к собственной лыжне, инвентарю и квалифицированным тренерам. Формировать интерес к спорту нужно с раннего детства. Тогда у нас будут появляться чемпионы, которые затем выступят на международной арене. При этом лыжный спорт должен стать семейным занятием. Тогда он будет оставаться массовым, доступным и любимым», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Отметим, что фотовыставка «Лыжи из прошлого» организована в рамках одноименного Нижегородского лыжного ретро-фестиваля. Фестиваль включает массовые лыжные забеги «Ретро-старт» и «Старт здоровья» на деревянных лыжах, муниципальный конкурс для школьников, передвижную выставку коллекционных лыж и серию тематических фотовыставок, посвященных истории ГТО, подвигу лыжников в годы войны и семейным спортивным традициям. В программу также входят акции «Ветеранские лыжи» и «Лыжный сарай» по приему старого инвентаря, сервис-центр по подготовке лыж, автограф-сессии с прославленными спортсменами, фотозоны и ретро-почта.