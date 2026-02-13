Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" начало подготовку объектов к работе в период весеннего паводка в 2026 году

13 февраля 2026 11:11 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга начало подготовку объектов к работе в период весеннего паводка в 2026 году

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» приступило к подготовке производственных объектов к прохождению паводкового периода.

Подготовка включает комплекс технических мероприятий. На всех объектах АО «Транснефть – Верхняя Волга» проверяется исправность дренажных систем, водоотливного оборудования, стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и оборудования. Проводится работа на линейной части магистральных трубопроводов и резервуарных парках, а также дополнительные обследования 141 перехода магистральных трубопроводов через реки и 629 переходов через малые водотоки.

Сформирован необходимый аварийный запас материалов. Оперативно-ремонтный персонал проходит дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работы в зонах возможного подтопления. Координацию работы в период половодья в филиалах осуществляют специально созданные рабочие группы под руководством главных инженеров.

Мероприятия реализуются совместно с региональными властями, районными администрациями, подразделениями МЧС и гидрометеорологическими службами. Регулярно проверяется работоспособность систем связи с местными подразделениями, ответственными за мониторинг обстановки и оповещение о чрезвычайных ситуациях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Паводок Транснефть-Верхняя Волга
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных