АО "Транснефть – Верхняя Волга" начало подготовку объектов к работе в период весеннего паводка в 2026 году Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» приступило к подготовке производственных объектов к прохождению паводкового периода.

Подготовка включает комплекс технических мероприятий. На всех объектах АО «Транснефть – Верхняя Волга» проверяется исправность дренажных систем, водоотливного оборудования, стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и оборудования. Проводится работа на линейной части магистральных трубопроводов и резервуарных парках, а также дополнительные обследования 141 перехода магистральных трубопроводов через реки и 629 переходов через малые водотоки.

Сформирован необходимый аварийный запас материалов. Оперативно-ремонтный персонал проходит дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях паводка и организации работы в зонах возможного подтопления. Координацию работы в период половодья в филиалах осуществляют специально созданные рабочие группы под руководством главных инженеров.

Мероприятия реализуются совместно с региональными властями, районными администрациями, подразделениями МЧС и гидрометеорологическими службами. Регулярно проверяется работоспособность систем связи с местными подразделениями, ответственными за мониторинг обстановки и оповещение о чрезвычайных ситуациях.