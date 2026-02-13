Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

13 февраля 2026 15:25 Общество
Новогорьковская ТЭЦ успешно прошла плановые комплексные испытания

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала «Т Плюс» подтвердила свою мощность и способность длительное время работать с максимальной нагрузкой по результатам комплексных испытаний генерирующего оборудования. Проверка показала, что станция готова к поставке электроэнергии в энергосистему страны и обеспечению бесперебойного теплоснабжения жителей в любых условиях, включая самые сильные холода.

В ходе испытаний энергетики загрузили до максимально возможной мощности обе газотурбинные установки и два паровых турбоагрегата. С полной нагрузкой работали и энергетические котлы. В течение 8 часов Новогорьковская ТЭЦ несла совокупную электрическую нагрузку 561,8 МВт при установленной электрической мощности станции 557 МВт. 

Испытания генерирующего оборудования на максимальную нагрузку проводятся каждые пять лет для подтверждения его технических параметров и характеристик. Их результаты помогают обеспечить стабильную работу станции в будущем.

Новогорьковская ТЭЦ находится в Кстовском районе. Станция подаёт тепло и горячую воду жителям города Кстово и обеспечивает энергоснабжение предприятий промышленного узла. Её установленная тепловая мощность составляет 731 Гкал/ч.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Т Плюс
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
