Общество

В Нижегородской области пройдут очные финалы олимпиады "Я – профессионал" по трем направлениям

13 февраля 2026 10:40 Общество
В Нижегородской области пройдут очные финалы олимпиады Я – профессионал по трем направлениям

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

14 и 15 февраля состоятся первые очные финалы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Нижегородской области в эти дни участники будут состязаться по трем направлениям: «Социология», «Экономика» и «Урбанистика».

Проведение масштабных интеллектуальных состязаний в Нижнем Новгороде подчеркивает его значимость как одного из ключевых научно-образовательных центров страны. Участники получат возможность не только побороться за победу, но и познакомиться с местной академической средой и карьерными перспективами.

«Важно, что очные финалы проходят на базе ведущих академических центров, которые задают высокую планку профессиональных стандартов. В Нижнем Новгороде площадкой заключительных этапов выступит филиал Высшей школы экономики. Это позволит студентам не только Нижегородской области, но и других регионов включиться в решение задач федерального уровня», – считает генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В Нижегородской области по направлению «Экономика» допуск к заключительному этапу получили 16 человек, по направлению «Социология» – 14, «Урбанистика» – 8.

«Очные финалы – это не просто соревнования, а шанс для студентов «примерить» на себя другой регион и вуз. Участник может выбрать площадку в своем городе или отправиться в тот регион, где мечтает строить будущее: учиться в магистратуре, развивать карьеру. Так олимпиада становится «мостом» между талантами и возможностями по всей стране. В этом году одним из таких центров притяжения снова станет Нижегородская область», – рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап IX сезона продлится до апреля 2026 года. Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты смогут претендовать на денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» - реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

