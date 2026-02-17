Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
17 февраля 2026 16:16
Широкая Масленица: концерт и сладкое угощение подготовили для детей с ограниченными возможностями здоровья
17 февраля 2026 16:16
Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
17 февраля 2026 15:46
Эксклюзив
Кремация может подорожать в Нижнем Новгороде с 1 марта
17 февраля 2026 15:28
Дорогу вдоль 12 населенных пунктов в Борском округе отремонтируют в 2026 году
17 февраля 2026 15:16
Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
17 февраля 2026 15:16
Выяснилось, как продвигается строительство детсада в деревне Черемисское
17 февраля 2026 15:10
Состоялся открытый диалог студентов с участниками проекта "Герои. Нижегородская область"
17 февраля 2026 15:03
Дом народного единства дал старт новому сезону проекта "Россия объединяет" в выездном формате
Общество

Состоялся открытый диалог студентов с участниками проекта "Герои. Нижегородская область"

17 февраля 2026 15:10 Общество
Состоялся открытый диалог студентов с участниками проекта Герои. Нижегородская область

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижегородской области проходят встречи молодежи с ветеранами специальной военной операции, участниками проекта «Герои. Нижегородская область». Эти встречи волонтёры Победы проводят при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области в рамках регионального проекта «Герои Родины».

Накануне Дня защитника Отечества в ННГУ им. Лобачевского состоялся открытый диалог с ветеранами специальной военной операции Романом Зыковым и Никитой Зезекало.

Роман Зыков — ветеран СВО, доброволец, награждён медалью «За храбрость» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Херсонской областью». Никита Зезекало — ветеран СВО, награждён медалью Жукова. Оба - участники образовательной программы «Герои. Нижегородская область».

Во время встречи они поделились со студентами своим жизненным опытом, рассказали о службе, рассказали, что для них означает понятие «защитник Отечества», и ответили на вопросы аудитории.

«Быть защитником Отечества - значит вносить вклад в силу и мощь страны, укреплять её тыл, выстраивать единство между фронтом и обществом. Это ответственность не только на передовой, но и в повседневной работе, в поддержке тех ребят, которые сегодня выполняют свой воинский долг. И даже после возвращения домой защитник продолжает «ковать Победу» - своим трудом, своей позицией, своим примером он делает страну сильнее», — сказал Роман Зыков.

«Приятно видеть интерес студентов - после мероприятия они подходят, задают много вопросов. Меня всегда искренне радует, когда люди по-настоящему вовлечены в процесс. Это невероятно заряжает эмоционально! И это, пожалуй, самая ценная «обратная связь», — поделился Никита Зезекало.

В рамках регионального проекта волонтеров Победы «Герои Родины» состоялось уже около 120 встреч с героями СВО в школах, колледжах и вузах в большинстве округов Нижегородской области. Еще более 50 «уроков мужества» пройдет на этой неделе - в канун Дня защитника Отечества.

«Важно, чтобы молодёжь слышала живые истории наших героев, понимала, что на защите Родины можно стоять не только на фронте, но и в повседневной жизни. Такие встречи вдохновляют студентов брать на себя ответственность и быть активными в обществе», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
"Герои. Нижегородская область" Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных