Состоялся открытый диалог студентов с участниками проекта "Герои. Нижегородская область" Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В Нижегородской области проходят встречи молодежи с ветеранами специальной военной операции, участниками проекта «Герои. Нижегородская область». Эти встречи волонтёры Победы проводят при поддержке Волонтерского центра Нижегородской области в рамках регионального проекта «Герои Родины».

Накануне Дня защитника Отечества в ННГУ им. Лобачевского состоялся открытый диалог с ветеранами специальной военной операции Романом Зыковым и Никитой Зезекало.

Роман Зыков — ветеран СВО, доброволец, награждён медалью «За храбрость» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Херсонской областью». Никита Зезекало — ветеран СВО, награждён медалью Жукова. Оба - участники образовательной программы «Герои. Нижегородская область».

Во время встречи они поделились со студентами своим жизненным опытом, рассказали о службе, рассказали, что для них означает понятие «защитник Отечества», и ответили на вопросы аудитории.

«Быть защитником Отечества - значит вносить вклад в силу и мощь страны, укреплять её тыл, выстраивать единство между фронтом и обществом. Это ответственность не только на передовой, но и в повседневной работе, в поддержке тех ребят, которые сегодня выполняют свой воинский долг. И даже после возвращения домой защитник продолжает «ковать Победу» - своим трудом, своей позицией, своим примером он делает страну сильнее», — сказал Роман Зыков.

«Приятно видеть интерес студентов - после мероприятия они подходят, задают много вопросов. Меня всегда искренне радует, когда люди по-настоящему вовлечены в процесс. Это невероятно заряжает эмоционально! И это, пожалуй, самая ценная «обратная связь», — поделился Никита Зезекало.

В рамках регионального проекта волонтеров Победы «Герои Родины» состоялось уже около 120 встреч с героями СВО в школах, колледжах и вузах в большинстве округов Нижегородской области. Еще более 50 «уроков мужества» пройдет на этой неделе - в канун Дня защитника Отечества.

«Важно, чтобы молодёжь слышала живые истории наших героев, понимала, что на защите Родины можно стоять не только на фронте, но и в повседневной жизни. Такие встречи вдохновляют студентов брать на себя ответственность и быть активными в обществе», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.