Экономика

Завод Volkswagen перезапустят в Нижнем Новгороде: что там будут производить

13 февраля 2026 12:47 Экономика
Завод Volkswagen перезапустят в Нижнем Новгороде: что там будут производить

Фото: пресс-служба Volga

Производство на бывших предприятиях Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируют запустить в 2026 году. В очередной раз сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

Опрошенные федеральным СМИ эксперты считают, что на площадке Toyota в Санкт-Петербурге могут наладить выпуск машин Aurus Senat, а на нижегородском предприятии — трех моделей Volga (седана и двух кроссоверов).

Напомним, что весной 2024 года в Нижнем Новгороде были представлены современные концепты Volga на базе Changan. В сентябре 2025-го появились слухи о намерении китайского автопроизводителя Geely наладить выпуск своих авто в приволжской столице.

Позже в Сети появились кадры якобы первой модели возрожденной "Волги". Однако Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом.

Кстати, о старте сборки автомобилей Volga в Нижнем Новгороде весной 2026 года ранее сообщал и вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

