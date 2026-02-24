Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Политика

Отбор кандидатов на пост главы Ковернинского округа стартует в марте

24 февраля 2026 13:40
Отбор кандидатов на пост главы Ковернинского округа стартует в марте

Комиссия по предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах на должность главы МСУ начнет принимать заявки по кандидатам на пост главы Ковернинского округа 16 марта 2026 года. Прием заявок будет проходить до 10 апреля включительно, сообщается в объявлении правительства Нижегородской области.

Согласно закону, свои предложения могут вносить парламентские партии, Совет муниципальных образований Нижегородской области, региональная Общественная палата и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Отмечается, что кандидат не должен иметь ограничений по избирательному праву.

После отбора комиссией, возглавляемой заместителем губернатора Андреем Гнеушевым, губернатор должен внести на рассмотрение муниципального совета депутатов не менее двух кандидатур.

Прежний глава Ковернинского округа Олег Шмелев в январе 2026 года уволился досрочно по личной инициативе. Вместо него врио главы был назначен Алексей Васильев.

Напомним также, что в феврале областное Заксобрание должно выбрать нового сенатора вместо Александра Вайнберга. 

