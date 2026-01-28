ЗСНО выберет нового сенатора вместо Вайнберга в феврале

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о процедуре избрания нового члена Совета Федерации от региона в своих социальных сетях.
По его словам, депутаты должны избрать кандидата в течение установленного законом срока — 30 дней с момента официальной отставки действующего сенатора.
"Процедура ясна и открыта: выдвигаются кандидатуры, собирается документация, а затем проходит голосование. Формат последнего — открытый или тайный — мы определим совместно с коллегами на заседании Совета. Само избрание состоится на пленарной сессии Законодательного собрания в феврале", — пояснил Люлин.
Спикер ЗСНО подчеркнул, что к кандидату предъявляются строгие требования: он должен быть депутатом Законодательного собрания, проживать в Нижегородской области, обладать безупречной репутацией и достичь возраста 30 лет.
"Перед нами стоит задача провести выборы прозрачно и честно, выбрав достойного представителя, который укрепит позиции региона в Совете Федерации. Уверен, мы справимся с этой задачей", — резюмировал спикер нижегородского Заксобрания.
Напомним, что прежний сенатор СФ от Нижегородской области Александр Вайнберг написал заявление о досрочном сложении полномочий. Позже стало известно, что он отправится в зону проведения СВО.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 января вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту.
