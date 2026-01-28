Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Политика

ЗСНО выберет нового сенатора вместо Вайнберга в феврале

28 января 2026 17:13 Политика
ЗСНО выберет нового сенатора вместо Вайнберга в феврале

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о процедуре избрания нового члена Совета Федерации от региона в своих социальных сетях.

По его словам, депутаты должны избрать кандидата в течение установленного законом срока — 30 дней с момента официальной отставки действующего сенатора.

"Процедура ясна и открыта: выдвигаются кандидатуры, собирается документация, а затем проходит голосование. Формат последнего — открытый или тайный — мы определим совместно с коллегами на заседании Совета. Само избрание состоится на пленарной сессии Законодательного собрания в феврале", — пояснил Люлин.

Спикер ЗСНО подчеркнул, что к кандидату предъявляются строгие требования: он должен быть депутатом Законодательного собрания, проживать в Нижегородской области, обладать безупречной репутацией и достичь возраста 30 лет.

"Перед нами стоит задача провести выборы прозрачно и честно, выбрав достойного представителя, который укрепит позиции региона в Совете Федерации. Уверен, мы справимся с этой задачей", — резюмировал спикер нижегородского Заксобрания.

Напомним, что прежний сенатор СФ от Нижегородской области Александр Вайнберг написал заявление о досрочном сложении полномочий. Позже стало известно, что он отправится в зону проведения СВО.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 января вручила Александру Вайнбергу почетную грамоту.

Евгений Люлин Законодательное собрание Совет Федерации
