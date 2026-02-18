Ветеран СВО Андрей Куприянов станет мэром Заволжья Политика

Фото: Андрей Гнеушев/ Telegram

Участник программы "Герои. Нижегородская область" Андрей Куприянов в ближайшее время станет мэром Заволжья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Программа "Герои. Нижегородская область" нацелена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов СВО в систему государственного управления. За каждым участником закреплены наставники. Наставником Куприянова стал Андрей Гнеушев.

Как отметил Гнеушев, во время стажировок в рамках программы Куприянов успел поработать в ряде муниципалитетов и "полностью погрузился в работу на местах". Обучение он намерен продолжать, чтобы дальше набирать опыт.

"Уверен, что и те навыки, которые он получил в ходе СВО, обязательно помогут ему на новом рабочем месте", — подчеркнул замгубернатора.

По словам Гнеушева, его подопечный внимательно разбирается в процессах и вникает в проблематику. В ближайшее время Куприянову предстоит глубже освоить специфику работы Заволжья, детально разобраться в хозяйственных и общественно-политических вопросах и вместе с руководством Городецкого округа делать все возможное для развития города.

"Договорились, что на начальном этапе как наставник обязательно буду поддерживать его советами, делиться своим опытом. Поздравляю с ответственным назначением и желаю успехов на новом посту!" — написал Андрей Гнеушев.

Напомним, что Андрей Куприянов родился в Чкаловском районе Нижегородской области. Он — многодетный отец. Осенью 2025 года редакция НИА "Нижний Новгород" поговорила с ветераном СВО о важности роли мужчины в семье, значимости отцовского примера и вкладе, который вносят отцы в воспитание детей и благополучие семьи.