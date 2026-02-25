Мишустин заявил о росте промышленности и сельского хозяйства несмотря на санкции Экономика

Фото: Александр Воложанин

Российская промышленность и аграрный сектор продолжают расти, несмотря на внешние ограничения. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в Госдуме, выступая с ежегодным отчетом правительства 25 февраля.

"Несмотря на сложную международную конъюнктуру, мы создавали новые возможности для повышения конкурентоспособности государства, обеспечения потребностей российского рынка и граждан необходимыми товарами собственного производства", - отметил глава кабмина.

Он подчеркнул, что задачи продовольственной безопасности выполняются, а в магазинах достаточно качественных российских продуктов.

По итогам года промышленное производство выросло на 1,3%. Основной вклад внесли обрабатывающие отрасли — они прибавили 3,6%, что оказалось выше прогнозов.

Одними из самых быстрорастущих направлений стали фармацевтика и выпуск медицинской продукции. Производство лекарств увеличилось почти на 15,5%, а медицинских изделий — на 10%.

Сельское хозяйство также показало положительную динамику: в 2025 году объем продукции вырос почти на 5%. Урожай зерновых вошел в пятерку лучших за последние два десятилетия.

Рекордные показатели зафиксированы по зернобобовым и масличным культурам, в том числе по сое и рапсу, а также по производству сырого молока.

Отдельное внимание, по словам Мишустина, уделяется развитию аграрной науки, чтобы обеспечить аграриев собственным посевным и племенным материалом. Сейчас страна почти на 70% обеспечена отечественными семенами базовых культур, а в 2025 году в госреестр добавили 47 новых сортов и гибридов российской селекции.

Продолжается поддержка малых и средних хозяйств — начинающие фермеры, кооперативы и семейные фермы могут получать гранты. Кроме того, ветеранам СВО помогли запустить более 60 проектов в сфере АПК.

В дальнейшем, как отметил премьер, предстоит укреплять технологическую независимость агропромышленного комплекса за счет собственных разработок и оборудования. Современные решения уже применяются в пищевой промышленности, машиностроении и производстве ветеринарных препаратов.

Напомним, недавно в ходе рабочей встречи Дмитрий Патрушев и губернатор Глеб Никитин обсудили развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области и реализацию нацпроекта "Экологическое благополучие". В 2026 году региону направлено более 5 млрд рублей на поддержку АПК, ещё почти 4 млрд рублей — на программу комплексного развития сельских территорий.