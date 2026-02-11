Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Экономика

Глеб Никитин: нижегородская экономика растет 5-й год подряд

11 февраля 2026 14:49
Глеб Никитин: нижегородская экономика растет 5-й год подряд

Фото: АНО "Центр 800"/ Дима Четыре

По предварительным итогам 2025 года валовой региональный продукт Нижегородской области увеличился на 1,1%, сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что даже самые пессимистичные прогнозы снижения ВРП не подтвердились.

"Экономика региона показывает небольшой рост в 1,1%. Мы не прерываем эту тенденцию с "постпандемии", с 2021 года нижегородская экономика растет пятый год подряд", — подчеркнул глава региона.

Положительная динамика сохраняется в промышленности и агропромышленном комплексе, а также в научной и ИТ-сферах. При этом макроэкономическая ситуация остается непростой, а кредитно-денежная политика — жесткой.

"Хочу напомнить, что в нижегородском правительстве создан антикризисный штаб, в который может обратиться любое предприятие, оказавшееся в сложной ситуации, на грани закрытия", - сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Наиболее заметный рост в 2025 году показала розничная торговля — плюс 3,9% в сопоставимых ценах. В ИТ-секторе рост составил 8%, в агропромышленном комплексе — 4,6%, в обрабатывающих производствах — 1,1%.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что сохранение положительной динамики в условиях сложной макроэкономической ситуации говорит о высокой стрессоустойчивости региональной экономики даже на фоне общероссийских показателей.

По его словам, в 2026 году на экономику повлияют ключевая ставка, уровень инфляции и рост налоговой нагрузки. При благоприятном развитии событий рост может достичь 2%, однако итоговый результат будет зависеть от полноты решения экономических и неэкономических задач.

Обеспечение роста экономики региона соответствует задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Проект направлен на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда и привлечение инвестиций в основной капитал.

Работу штаба по обеспечению устойчивости социально-экономического развития координирует минэкономразвития Нижегородской области. Вопросы можно направлять в ведомство или профильные исполнительные органы.

Консультацию по действующим мерам поддержки и реализации инвестиционных проектов предприниматели могут получить по номеру единой горячей линии 0052. Кроме того, обращения принимаются через платформу "обратной связи" на портале "Госуслуги".

