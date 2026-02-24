Великобритания ввела санкции в отношении нижегородского предприятия Экономика

Власти Великобритании объявили о введении крупнейшего пакета санкций, приуроченного к годовщине начала специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

По информации кабмина, новые меры нацелены на российские цепочки поставок военной техники, доходы, которые, по версии Лондона, являются приоритетными для российского руководства, и тем самым оказывают поддержку государству.

В обновленный перечень внесено около трех тысяч организаций, физических лиц и морских судов. Среди них — нижегородское ОКБМ имени И.И. Африкантова, занимающееся созданием энергетического оборудования. В отношении предприятия вводятся различные ограничительные меры, включая заморозку активов.

Напомним, в сентябре 2025 года два нижегородских промышленных предприятия оказались под санкциями Великобритании и Японии.