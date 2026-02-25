Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста Общество

Многие воспринимают Великий пост как модную детокс-программу или строгую диету. Врачи же обращают внимание: резкая перестройка питания становится серьезным стрессом для организма. Разобраться, какие риски могут скрываться в "постной корзине" и кому лучше не вводить ограничения, помогла гастроэнтеролог НОКБ имени Семашко Юлия Черемухина. Ее комментарий в своем телеграм-канале опубликовал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По словам Черемухиной, одним из самых коварных постных продуктов считаются грибы. Хотя они часто появляются в меню, такая пища остается тяжелой: содержащийся в грибах хитин почти не переваривается и дает значительную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

"Также стоит быть осторожнее с другими привычными продуктами соленья и маринады, выпечка — даже постный хлеб остается источником быстрых углеводов, увлечение им приведет к лишним килограммам. Капуста и бобовые будут полезны, но при проблемах с кишечником их лучше употреблять только в термически обработанном виде", — советует врач.

Отдельно специалист выделяет каши, называя их настоящим "суперфудом": они дают организму медленные углеводы и растительный белок. При этом врач напоминает, что растительный белок, кроме сои и киноа, не может полностью заменить животный. Длительный отказ от мяса способен привести к выраженным дефицитам.

Черемухина подчеркивает: физическое здоровье должно оставаться приоритетом.

По словам врача, пост категорически противопоказан беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам, а также людям с хроническими заболеваниями — диабетом, анемией и болезнями ЖКТ.

"Настоящий пост начинается в голове, а не в тарелке", — напоминает Юлия Черемухина. Смысл этого периода — в смирении и добрых делах, а не в ограничениях, которые могут закончиться проблемами с желудком.

Если состояние здоровья не позволяет отказаться от части продуктов, стоит учитывать рекомендации врачей. Духовный выбор не должен оборачиваться ущербом для организма.

