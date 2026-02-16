Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался гибелью 19-летней девушки на Варварке

16 февраля 2026 16:53 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался гибелью 19-летней девушки на Варварке

Фото: прокуратура Нижегородской области

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели девушки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Трагедия произошла 14 февраля на улице Варварской. С крыши многоквартирного дома на 19-летнюю девушку сошла наледь. От полученных травм она скончалась на месте. Вместе с ней была еще одна девушка, но у нее незначительные повреждения.

По факту случившегося региональное следственное управление возбудило уголовное дело. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить об установленных обстоятельствах произошедшего. После завершения расследования он также должен представить информацию о его итогах.

Напомним, что еще один человек — 38-летний мужчина — погиб после падения наледи с крыши в селе Каменка Воротынского округа. Всего, по данным МЧС, с начала февраля зарегистрировано 5 случаев схода снега с крыш с пострадавшими. В частности, инцидент произошел в Дзержинске. Также уголовными делами закончились два происшествия в областном центре.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Александр Бастрыкин Снег Уголовное дело
