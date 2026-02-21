Бастрыкину доложат о нападении на медиков в Павлове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников медицинского учреждения в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Напомним, пациента с инфарктом доставили в Окский межрайонный медицинский центр. Ночью в реанимационном отделении он набросился на дежурную смену вскоре после госпитализации. В результате нападения медсестра получила перелом носа. У врача зафиксированы ушибы различной степени тяжести.
По факту произошедшего следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах. После завершения расследования он также должен представить информацию о его результатах.
Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался делом о гибели нижегородки из-за схода наледи на Варварке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+