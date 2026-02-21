Бастрыкину доложат о нападении на медиков в Павлове Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников медицинского учреждения в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.



Напомним, пациента с инфарктом доставили в Окский межрайонный медицинский центр. Ночью в реанимационном отделении он набросился на дежурную смену вскоре после госпитализации. В результате нападения медсестра получила перелом носа. У врача зафиксированы ушибы различной степени тяжести.

По факту произошедшего следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах. После завершения расследования он также должен представить информацию о его результатах.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

