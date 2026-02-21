На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 февраля 2026 12:54
Бастрыкину доложат о нападении на медиков в Павлове
21 февраля 2026 11:49
Воспитательнице из Арзамаса грозит срок за дропперство
20 февраля 2026 17:26
Нижегородцев предупредили о фейковом аккаунте замглавы нижегородского МВД
20 февраля 2026 16:33
Еще два уроженца Нижегородской области пополнили список террористов
20 февраля 2026 15:27
Бывшие росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки
20 февраля 2026 15:01
Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития"
20 февраля 2026 14:48
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области
20 февраля 2026 14:17
Эксклюзив
Главу "Института демографического развития" арестовали в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
Происшествия

Бастрыкину доложат о нападении на медиков в Павлове

21 февраля 2026 12:54 Происшествия
Бастрыкину доложат о нападении на медиков в Павлове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на сотрудников медицинского учреждения в Павлове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Напомним, пациента с инфарктом доставили в Окский межрайонный медицинский центр. Ночью в реанимационном отделении он набросился на дежурную смену вскоре после госпитализации. В результате нападения медсестра получила перелом носа. У врача зафиксированы ушибы различной степени тяжести.

По факту произошедшего следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах. После завершения расследования он также должен представить информацию о его результатах.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался делом о гибели нижегородки из-за схода наледи на Варварке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин СК Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
16 февраля 2026 14:25
Бастрыкин взял на контроль дело о падении ребенка в нижегородском ТЦ
14 февраля 2026 10:28
Бастрыкин заинтересовался падением наледи на людей в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных