Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске планируется строительство комплекса по обработке, утилизации и термическому обезвреживанию промышленных отходов. Проектная документация первого этапа получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Проект реализуют на территории кварталов 45, 57 и 107 Игумновского лесничества ГП "Дзержинский лесхоз". Застройщиком выступает ООО "Экострой", зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Проектную документацию подготовило красноярское ООО "Экопроект", а экспертизу провело ООО "Альянсстройэксперт", зарегистрированное в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске завершили строительство первого в Нижегородской области экотехнопарка. Он разместился на территории бывшего химзавода "Заря". Кроме того, в Нижнем Новгороде установили первую современную контейнерную площадку, изготовленную из материалов глубокой переработки полимерных отходов. Продукцию выпустила компания "Экотермогрупп" — резидент экопромышленного парка в Дзержинске.

Также стало известно, что инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%.