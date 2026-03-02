Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Экономика

Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске

02 марта 2026 12:46 Экономика
Комплекс по переработке промышленных отходов построят в Дзержинске

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске планируется строительство комплекса по обработке, утилизации и термическому обезвреживанию промышленных отходов. Проектная документация первого этапа получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Проект реализуют на территории кварталов 45, 57 и 107 Игумновского лесничества ГП "Дзержинский лесхоз". Застройщиком выступает ООО "Экострой", зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Проектную документацию подготовило красноярское ООО "Экопроект", а экспертизу провело ООО "Альянсстройэксперт", зарегистрированное в Красноярске.  

Ранее сообщалось, что в Дзержинске завершили строительство первого в Нижегородской области экотехнопарка. Он разместился на территории бывшего химзавода "Заря".  Кроме того, в Нижнем Новгороде установили первую современную контейнерную площадку, изготовленную из материалов глубокой переработки полимерных отходов. Продукцию выпустила компания "Экотермогрупп" — резидент экопромышленного парка в Дзержинске.

Также стало известно, что инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%. 

