Фотовыставка "НКО – это люди" открылась в Доме народного единства

Фото: Александр Воложанин

2 марта в Доме народного единства открылась фотовыставка «НКО – это люди» (6+). Экспозиция знакомит посетителей с некоммерческими организациями Нижегородской области, чьи социальные проекты вошли в топ-100 лучших проектов, реализованных при поддержке Фонда президентских грантов, и топ-5 регионального грантового конкурса. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню НКО, который ежегодно отмечается 27 февраля.

«Мы все хотим, чтобы мир был добрее и совершеннее - некоммерческие организации каждый день, шаг за шагом делают наше общество более гуманным и цивилизованным. НКО - опора для нуждающихся и сирот, взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. НКО поддерживают таланты и защищают природу, учат любить Родину и ценить историю. Дом народного единства как ресурсный центр оказывает комплексную поддержку некоммерческому сектору региона и вместе с ним радуется успехам. Выставка – это возможность ознакомиться с деятельностью нижегородских НКО и их лучшими проектами, рассказать об их вкладе в решение социальных проблем», - отметила исполняющий обязанности руководителя Дома народного единства Татьяна Маврина.

На выставке «НКО – это люди» представлены проекты восьми некоммерческих организаций:

- «История семьи – история России» АНО «Развитие нижегородского театра»,

- «Передвижная станция «Экоумница» АНО «Диада»,

- «Системный подход к организации жизнеустройства людей с ментальными особенностями» Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и молодежи «Верас»,

- «Расширяем круг благотворителей» нижегородской ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение»,

- «Дороги памяти - 2024» нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации «Курган»,

- «Клуб СОНКО Нижегородской области. Делаем вместе» нижегородской региональной общественной организации содействия социальному развитию «Служение - Нэкст»,

- «Голубые береты» всегда на передовом рубеже!» нижегородской областной общественной организации ветеранов «Никто, кроме нас!»,

- «VI Фестиваль казачьей культуры станицы Вольной» АНО «Казачий конно-спортивный клуб «Станица Вольная».

«Фотовыставка в Доме народного единства – возвращение к событиям, имеющим большое значение для нижегородских НКО и общества в целом. В том числе это и наши экспедиции, итогом которых стало обнаружение и торжественное захоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковая работа в разных регионах России – это не только сохранение исторической памяти, но и важный этап обучения для молодых поисковиков, обмен опытом и личное осознание значимости дела поиска», - отметил президент нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации «Курган» Федор Дроздов.

Для детального изучения проектов и деятельности НКО, проиллюстрированных фотографиями, экспозиция дополнена куар-кодами, по которым можно перейти на информационные ресурсы представленных организаций. Фотовыставка «НКО – это люди» в Доме народного единства открыта со 2 по 6 марта.