Гострудинспекция заинтересовалась падением снега на сотрудника УК в Сарове

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку информации, поступившей из прокуратуры ЗАТО Саров.
Поводом стали сведения о происшествии с сотрудником управляющей организации ООО "КХК "ФДЖ". По имеющимся данным, на работника с крыши обрушился нависший снег. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
В инспекции уточнили, что на данный момент в ведомство не поступало ни жалоб, ни обращений, а также официального извещения о несчастном случае на производстве, связанном с этим инцидентом.
При групповом несчастном случае с участием двух и более человек, а также при тяжелом или смертельном исходе работодатель либо его представитель обязан в течение суток направить извещение установленной формы.
Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего с сотрудником управляющей компании. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования.
Ранее сообщалось, что штрафы за неубранные снег и наледь на крышах планируют увеличить в Нижнем Новгороде.
