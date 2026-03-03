Гострудинспекция заинтересовалась падением снега на сотрудника УК в Сарове Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку информации, поступившей из прокуратуры ЗАТО Саров.

Поводом стали сведения о происшествии с сотрудником управляющей организации ООО "КХК "ФДЖ". По имеющимся данным, на работника с крыши обрушился нависший снег. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

В инспекции уточнили, что на данный момент в ведомство не поступало ни жалоб, ни обращений, а также официального извещения о несчастном случае на производстве, связанном с этим инцидентом.

При групповом несчастном случае с участием двух и более человек, а также при тяжелом или смертельном исходе работодатель либо его представитель обязан в течение суток направить извещение установленной формы.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего с сотрудником управляющей компании. При наличии оснований будут приняты меры инспекторского реагирования.

Ранее сообщалось, что штрафы за неубранные снег и наледь на крышах планируют увеличить в Нижнем Новгороде.