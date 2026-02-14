На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 февраля 2026 07:11Актриса Саровского театра драмы сломала руку, упав с пня
13 февраля 2026 20:04Ледяная глыба упала на детей в центре Нижнего Новгорода: что известно
13 февраля 2026 19:4265-летний нижегородец продал авто и отдал 1,8 млн рублей мошенникам
13 февраля 2026 18:33Падение наледи на мать с ребенком на Автозаводе закончилось уголовным делом
13 февраля 2026 17:50Двух школьниц спасли на берегу Оки в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 17:17Выяснилось, за что арестовали экс-руководство нижегородского ТУ Росимущества
13 февраля 2026 17:11Вскрылись новые детали инцидента с детьми на Рождественской
13 февраля 2026 16:39Экс-главу нижегородского управления Росимущества отправили под домашний арест
13 февраля 2026 16:26Кстовскую чиновницу обвинили в незаконной выдаче социального жилья
13 февраля 2026 16:05Второй случай за день: наледь с козырька травмировала ребенка на Автозаводе
Происшествия

Актриса Саровского театра драмы сломала руку, упав с пня

14 февраля 2026 07:11 Происшествия
Актриса Саровского театра драмы сломала руку, упав с пня

Актриса театра драмы в Сарове пострадала во время спектакля 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области, инцидент произошел прямо на сцене. Артистка находилась на декорации в виде пня высотой около 60 сантиметров.

В какой-то момент девушке внезапно стало плохо. У артистки закружилась голова, она потеряла сознание и упала, ударившись рукой о пол.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали состояние после обморока и перелом левого предплечья.

В настоящее время ожидается медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученной травмы.

Ранее сообщалось, что 27-летний акробат сорвался с лошади при выполнении номера и заработал открытый перелом обеих костей правой голени в Нижней Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Театр Травма
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 18:50Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления
11 февраля 2026 17:55Нижегородка распылила перцовый баллончик в электриков
10 февраля 2026 19:02Сотрудник нижегородской фабрики умер в командировке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных