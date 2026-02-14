Актриса Саровского театра драмы сломала руку, упав с пня Происшествия

Актриса театра драмы в Сарове пострадала во время спектакля 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области, инцидент произошел прямо на сцене. Артистка находилась на декорации в виде пня высотой около 60 сантиметров.

В какой-то момент девушке внезапно стало плохо. У артистки закружилась голова, она потеряла сознание и упала, ударившись рукой о пол.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали состояние после обморока и перелом левого предплечья.

В настоящее время ожидается медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученной травмы.

