Актриса Саровского театра драмы сломала руку, упав с пня

Актриса театра драмы в Сарове пострадала во время спектакля 7 февраля.
Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области, инцидент произошел прямо на сцене. Артистка находилась на декорации в виде пня высотой около 60 сантиметров.
В какой-то момент девушке внезапно стало плохо. У артистки закружилась голова, она потеряла сознание и упала, ударившись рукой о пол.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали состояние после обморока и перелом левого предплечья.
В настоящее время ожидается медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученной травмы.
Ранее сообщалось, что 27-летний акробат сорвался с лошади при выполнении номера и заработал открытый перелом обеих костей правой голени в Нижней Новгороде.
