37-летний кровельщик разбился насмерть в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 37-летний кровельщик разбился насмерть во время монтажа профлиста на кровле зенитного фонаря здания на улице Федосеенко. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.
Несчастный случай произошел 26 февраля в 14:23. Во время работ мужчина отстегнул страховочный пояс, оступился на профлисте и упал с высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Гострудинспекцией проводит расследование несчастного случая на производстве для установления всех обстоятельств и причин.
Ранее сообщалось, что рабочий получил множественные травмы и переломы при падении со строительных лесов в Шатковской ЦРБ.
