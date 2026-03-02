37-летний кровельщик разбился насмерть в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде 37-летний кровельщик разбился насмерть во время монтажа профлиста на кровле зенитного фонаря здания на улице Федосеенко. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Несчастный случай произошел 26 февраля в 14:23. Во время работ мужчина отстегнул страховочный пояс, оступился на профлисте и упал с высоты. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Гострудинспекцией проводит расследование несчастного случая на производстве для установления всех обстоятельств и причин.

