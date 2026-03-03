Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Более 120 учеников агротехнологических классов приняли участие в региональном конкурсе "АГРО-Старт"

03 марта 2026 16:37
Более 120 учеников агротехнологических классов приняли участие в региональном конкурсе АГРО-Старт

Фото: пресс-служба НГАТУ

124 ученика агротехнологических классов из 20 образовательных организаций Нижегородской области приняли участие в региональном конкурсе «АГРО-Старт».

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в Нижегородской области на данный момент открыто 12 агротехнологических классов, которые созданы в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Все агротехнологические классы имеют закреплённого индустриального партнёра. Это даёт учащимся уникальную возможность посетить профильные предприятия и ознакомиться с реальными процессами сельскохозяйственного производства. Дополнительную площадку для профессиональной пробы предоставляет конкурс «Агро-СТАРТ», который помогает школьникам оценить свои способности и сформировать устойчивый интерес к аграрным профессиям», - сказал Николай Денисов.

Конкурс прошел на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева».

Участники конкурса прошли восемь станций, организованных на базе каждого из факультетов университета, где выполнили ряд профильных заданий. Так, на станции агрономического факультета ребята решали тестовые задания на знание агробиотехнологий, а в практической части определяли культуру по семенам и выбирали, какое блюдо можно приготовить из этой культуры.

«Будущее уже здесь - в биотехнологиях и современном сельском хозяйстве. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий открывает грандиозные возможности. Выбирая направление подготовки для работы в агропромышленном комплексе, вы выбираете стабильность, научный рост и достойный доход. Это не просто профессия - это вклад в развитие страны и залог благополучного будущего», - сказал и.о. ректора НГАТУ им. Л.Я. Флорентьева Георгий Жданкин.

Среди учеников восьмых-девятых классов победителем стала ученица Лакшинской школы Богородского округа Софья Рыжкова, среди учеников 10-11 классов – ученик Дубравской средней школы Дальнеконстантиновского округа Дмитрий Зотин.

Призеры и победители получат семь дополнительных баллов при поступлении в НГАТУ, а также сувениры от партнеров и университета.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК». 

