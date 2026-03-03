Бесплатный курс по кибербезопасности запустили для нижегородцев Общество

Фото: shutterstock.com

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске в Нижнем Новгороде и области бесплатного интерактивного курса "Кибербезопасность: гид против мошенников". Образовательная программа направлена на повышение цифровой грамотности жителей региона и рассчитана на аудиторию разных возрастов.

Курс знакомит слушателей с тем, какие цели преследуют злоумышленники, какие инструменты используют и по какой логике выстраивают свои схемы. Программа подготовлена с учетом экспертизы сервиса по блокировке спам- и мошеннических звонков "МТС Защитник".

Обучение включает 12 тематических модулей. В них подробно разбираются распространенные способы обмана, приемы психологического воздействия и методы защиты, в том числе фишинг, спуфинг и AI-фейки. После прохождения всех блоков участникам предлагается итоговый тест из 12 вопросов, который позволяет проверить и закрепить полученные знания.

По словам директора МТС в Нижегородской области Андрея Белова, в условиях цифровой среды важны не только технологические решения, но и личная осведомленность пользователей. Он отметил, что за прошлый год интеллектуальные алгоритмы компании заблокировали в регионе более 32 млн нежелательных вызовов. В случаях, когда звонок определялся как подозрительный, сервис "Защитник" автоматически принимал его и продолжал разговор, что в сумме позволило сэкономить жителям области свыше 13 лет личного времени.

"Мы отмечаем, что злоумышленники действуют все более целенаправленно. Особенно важно быть начеку в преддверии весенних праздников: именно в этот период активность мошенников традиционно растет. Пользуясь праздничным настроением людей, они маскируются под банки и курьерские службы, пытаясь получить доступ к личным данным и финансам", - отметил Белов.

В компании подчеркивают, что наряду с развитием технических инструментов защиты компания продолжает просветительскую работу. В нее входят образовательные инициативы и мастер-классы по кибербезопасности, реализуемые в том числе на базе Альянса по защите детей и проекта "Поколение М". Новый онлайн-курс рассматривается как часть комплексной системы мер, направленных на повышение осознанности пользователей и защиту от мошенничества.