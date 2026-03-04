Стандарт здорового питания для детей предложили разработать в России Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

В России предложили разработать стандарт здорового питания для детей - как важный вклад в будущее нации. С инициативой выступила председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская, сообщает 360.ru.

В частности, предлагается увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в детском рационе, а также постепенно снижать потребление добавленного сахара и соли. Кроме того, рекомендуется ограничить использование ультрапереработанных продуктов и отдать предпочтение пище с высокой пищевой и биологической ценностью.

Врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя данную инициативу, отметила, что наши бабушки и прабабушки ориентировались только на калорийность пищи, поскольку её часто не хватало. Если дети в пионерских лагерях набирали вес - это считалось хорошим признаком.

Но при этом у детей было много физических нагрузок: они играли в футбол, устраивали "войнушки" во дворе и больше ходили пешком. А вот газировка и сладости в рационе детей присутствовали не так часто, практически отсутствовал фастфуд.

Сейчас ситуация изменилась: еда изобилует энергией, которая легко поступает в организм, а её избыток, который не тратится, часто наносит вред детям. Кроме того, пища содержит мало полезных компонентов, необходимых для физического развития ребёнка.

Нутрициолог объяснила, что процесс питания можно сравнить с автомобилем: если залить топливо во все баки сразу, оно может разлиться или повредить что-то. То же самое происходит с организмом: большое количество простых углеводов невозможно израсходовать сразу. Глюкоза остаётся в крови, повреждая сосуды и клетки, и вместо крови получается "засахаренный компот".

Неправильное питание, по словам Соломатиной, может негативно сказаться на здоровье детей в будущем. Проблемы могут проявиться в подростковом возрасте, когда организм перестраивается, или позже, в репродуктивном возрасте, особенно у женщин во время беременности. Проблемы могут быть неявными, например, шатающиеся зубы или боли в спине, которые человек списывает на возрастные изменения. На самом деле, всё гораздо серьёзнее.

"Это оттого, что в детстве не накопили костную ткань. Мы потом можем хоть "упиться" каким-нибудь дополнительным кальцием, он уже будет только поддерживать только то, что есть. А всё это закладывается в детстве", — подчеркнула Соломатина.

По её словам, детям необходимо употреблять клетчатку, овощи и фрукты всех цветов. Каждый из них влияет на определённый участок организма. Орехи — это высококалорийный и полезный продукт. Например, в двух бразильских орехах содержится суточная норма селена даже для взрослого человека.

Витамин D также должен поступать в организм с продуктами, богатыми жирами, такими как рыба, яичные желтки и печень трески. Важно употреблять полезные масла, например, оливковое, а также достаточное количество жидкости.