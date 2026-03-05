Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 марта 2026 10:13
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 16:02
Нижегородца посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой
04 марта 2026 15:27
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев
04 марта 2026 14:40
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП
Происшествия

Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео

05 марта 2026 10:13 Происшествия
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские в кафе индийской кухни "Лакшми" на площади Горького в Нижнем Новгороде. 

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в заведении работали пять иностранцев с нарушением миграционного законодательства. На них составили административные протоколы.

Суд назначил каждому штраф — 2000 рублей с выдворением из России. До отправки из страны они находятся в центре временного содержания.  

Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя за незаконное трудоустройство иностранных граждан (статья 18.15 КоАП РФ). За это ему грозит штраф или приостановление деятельности заведения на 90 суток. 

Ранее сообщалось, что школу под Сергачом оштрафовали на 200 тысяч рублей за проживание в ней мигрантов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Полиция рейды
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2026 09:34
Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России
04 февраля 2026 10:11
30 мигрантов лишили российского гражданства в Нижегородской области в 2025 году
29 января 2026 19:10
Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных