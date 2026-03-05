Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские в кафе индийской кухни "Лакшми" на площади Горького в Нижнем Новгороде.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, в заведении работали пять иностранцев с нарушением миграционного законодательства. На них составили административные протоколы.

Суд назначил каждому штраф — 2000 рублей с выдворением из России. До отправки из страны они находятся в центре временного содержания.

Также решается вопрос о привлечении к ответственности работодателя за незаконное трудоустройство иностранных граждан (статья 18.15 КоАП РФ). За это ему грозит штраф или приостановление деятельности заведения на 90 суток.

